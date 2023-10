EdF ‍: Camavinga en a déjà ras-le-bol

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'équipe de France recevra l'Ecosse en match amical. Eduardo Camavinga devrait avoir pas mal de temps de jeu.

L'équipe de France a validé son billet pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas vendredi soir dernier. Les hommes de Didier Deschamps vont donc pouvoir jouer relâchés contre l'Ecosse mardi soir en match amical. Le sélectionneur des doubles champions du monde devrait faire pas mal tourner, comme il l'a récemment indiqué à la presse. Eduardo Camavinga, qui n'a pas eu de temps de jeu contre les Bataves, en aura en revanche contre l'Ecosse. Présent en conférence de presse ces dernières heures, le joueur du Real Madrid a pu aborder la rencontre mais aussi son utilisation par Didier Deschamps... et Carlo Ancelotti.

Camavinga s'agace

🗣 "Roooooh... cette question, on me la pose tous les jours."



😅 Vous comprenez que Cama soit saoulé par les questions sur le poste de latéral gauche ? pic.twitter.com/NMhcK695Qg — RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2023

D'ailleurs, Camavinga en a un peu marre de se faire questionner sur son poste de prédilection et n'a pas manqué de le dire. « On me pose tous les jours cette question ! Je suis quelqu'un qui joue pour l'équipe et quand on a besoin de moi. Je ne connaissais pas ce poste, j'y ai pris des repères que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid. Mais je n'apprécie pas particulièrement cette position. Je pense que tout le monde est au courant. J'y vais même si ce n'est pas forcément avec plaisir. Je reste un milieu de terrain », a notamment indiqué Eduardo Camavinga qui a été sélectionné par Didier Deschamps pour ce rassemblement en tant que milieu de terrain. Couteau suisse depuis quelque temps, il dépanne sur le côté gauche avec un certain rendement qui impressionne. Malgré son jeune âge, Camavinga est en tout cas un joueur de caractère et le message est envoyé, aussi bien à la presse qu'à ses entraineurs respectifs.