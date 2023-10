EdF ‍: C’est quoi un latéral ‍? Clauss et Gusto prennent une leçon

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Convoqués pour ce rassemblement de l’équipe de France, Jonathan Clauss et Malo Gusto devront s’adapter aux consignes de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a l’habitude de s’appuyer sur un latéral droit au profil plus défensif.

Confronté à une vague de forfaits en quelques jours, Didier Deschamps a dû revoir ses plans dans le secteur défensif. Parmi les absents de dernière minute, Jules Koundé n’a pas pu se rendre à Clairefontaine et a laissé sa place au Bleuet Malo Gusto. Le renfort estival de Chelsea et Jonathan Clauss, annoncé titulaire face aux Pays-Bas vendredi, représentent donc les deux solutions de Didier Deschamps au poste de latéral droit. Deux options au profil plus offensif et qui risquent de perturber l’équilibre de l'équipe de France. D’où le rappel à l’ordre du sélectionneur tricolore.

💬 Didier Deschamps « on va faire en sorte d’avoir le meilleur parcours possible (…) pas seulement le résultat mais aussi avec de la performance » pic.twitter.com/lpQyGApHQe — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2023

« Ce que ça change de jouer avec un latéral droit plus offensif ? J'ai l'impression qu'on a joué sans arrière-droit pendant des années. Heureusement qu'on a gagné des matchs et quelques titres, a glissé le technicien. C'est un juste équilibre. Dans l'idéal, si on a le ballon, avoir la possibilité de créer le même danger des deux côtés, oui. Avec le ballon, en phase offensive, ça ne pose pas de problème. Mais moi je considère de toute façon, et je leur dis à chaque fois : les latéraux font partie d'une ligne qui s'appelle la défense. »

Un défenseur avant tout

« Même s'ils sont jugés sur leur apport offensif, c'est-à-dire les buts, les passes décisives... Ça fait partie (du travail), mais ce n'est pas au détriment de leur première fonction qui est de défendre, a insisté Didier Deschamps. Il y a des profils plus ou moins offensifs. Evidemment, si vous citez Théo (Hernandez) et Jonathan (Clauss), ils sont plus dans ce profil-là par rapport à d'autres. » Autant dire que le sélectionneur sera particulièrement attentif au travail défensif du Marseillais, de retour en équipe de France après des mois d’absence.