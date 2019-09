EdF : Briser l’immunité de Giroud, le pari fou de Ben Yedder

Dans : Equipe de France.

Après plusieurs saisons passées en Espagne, Wissam Ben Yedder espère donner un nouvel élan à sa carrière en Ligue 1.

L’ancien attaquant du FC Séville a signé cet été à l’AS Monaco, un choix mûrement réfléchi et validé par Didier Deschamps. En effet, le néo-Monégasque a contacté le sélectionneur de l’équipe de France avant d’atterrir sur le Rocher. Quelques semaines plus tard, le voici de nouveau à Clairefontaine avec l’ambition de s’imposer. Malgré le statut d’intouchable d’Olivier Giroud, Ben Yedder a bien l’intention de s’installer à la pointe de l’attaque triclore.

« J’essaie de m’intégrer, de faire le job pour montrer ma valeur. J’essaie, chaque jour, de m’adapter aux circonstances, a confié l’ancien Toulousain à RMC. J’ai eu des moments difficiles avec des coachs où je ne partais pas comme favori comme premier ou deuxième attaquant. Je sais m’adapter, j’ai toujours eu confiance en moi. Je sais qu’un jour ou l’autre, je peux avoir ma place en tant que n°1. Il faut avoir de l’ambition et je l’ai toujours eue. Je continuerai à toujours faire plus. J’aime me lancer des défis pour m’améliorer. Je suis dans cette idée depuis toujours. Je ne vais pas changer parce que ça m’a amené là où je suis. »

Ben Yedder peut tout faire

Reste à savoir si son petit gabarit est compatible avec le 4-3-3 de Deschamps. « J’essaie de m’adapter au style du coach en fonction de comment il veut jouer, a répondu le natif de Sarcelles. Je peux jouer tout seul en pointe, je peux jouer avec deux attaquants, je peux jouer en rupture ou en retrait. Dans tous les compartiments du jeu, je peux le faire. Ça dépend de l’adversaire, des systèmes, du schéma. Sur ce côté-là, il n’y a aucun problème. » Déloger l’intouchable Giroud avant l’Euro 2020, le pari est plutôt audacieux.