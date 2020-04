EdF : Benzema insiste sur Giroud et mêle Ronaldo à l'histoire

Dans : Equipe de France.

Ce lundi, toujours via les réseaux sociaux, Karim Benzema a renouvelé ses propos sur Olivier Giroud, tout en faisant entrer Ronaldo dans la danse.

Karim Benzema a fait le buzz dimanche soir dans un live qui devient de plus en plus populaire. En répondant à une question sur Olivier Giroud, l’attaquant français du Real Madrid s’est lancé dans une comparaison qui a évidemment relancé la polémique sur ses relations parfois conflictuelles avec d’autres joueurs tricolores. Conscient de cela, Karim Benzema a de nouveau communiqué sur ce même sujet ce lundi, histoire de préciser sa pensée sur l’attaquant de Chelsea et des champions.

« Je voulais juste revenir sur le live de dimanche où nous étions 1 million. Mais voilà au lendemain il y a toujours des petits trucs qui rendent les gens fous (...) Je vais revenir sur deux choses, dont Olivier Giroud. J’ai dit la vérité simplement. On n'a pas retenu ce que je disais sur lui et ce qu'il apportait en équipe de France. On a retenu juste quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui, le karting. C'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça. Si tu me demandes avec R9 (Ndlr : Ronaldo, l’ancien joueur brésilien) : lui, c'est la F1 et moi, je suis le karting, c'est comme ça. Bref, on va passer à autre chose », a expliqué Karim Benzema histoire de ramener tout le monde au calme. A priori cela n'a pas eu l'effet escompté, la bataille faisant rage sur les réseaux sociaux entre les fans et les pas-fans de l'ancien lyonnais.