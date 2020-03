EdF : Benzema détruit Giroud en direct, ça va loin

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema a décidé de se lâcher pendant le confinement. Sa victime du jour est Olivier Giroud.

Après être déjà apparu dans un live très commenté sur Instagram la semaine dernière, l’attaquant du Real Madrid a de nouveau accepté une discussion suivie par plus de 100.000 personnes ce dimanche, avec un influenceur des réseaux sociaux. Cela a permis à l’attaquant français de ne se dérober devant aucune question. S’il avait surpris en défendant vertement Valère Germain devant ses difficultés à l’OM, il a plus logiquement décidé de se montrer moins conciliant avec Olivier Giroud, celui qui est présenté comme son remplaçant chez les Bleus, avec une certaine réussite comme l’atteste le titre de champion du monde 2018. Et forcément, quand on lui demande de parler de Giroud, Benzema se veut cassant.

« Je vais vous répondre une bonne fois pour toute, on ne confond pas la F1 et le karting. La F1 et le karting, et je suis gentil. Et moi je sais que je suis la F1. Je parle plus de lui, il peut marquer les buts qu’il veut, gagner ce qu’il veut, il est dans son coin, je suis dans le mien », a prévenu le buteur du Real Madrid, qui a également reconnu que, dans le système de Didier Deschamps, Giroud pouvait aussi faire du bien en pesant sur les défenses adverses. Une sortie qui va bien évidemment de nouveau faire parler, et continuer de partager les fans ou non de KB9. En tout cas, l’ancien lyonnais fait clairement connaitre ce qu’il pense du niveau de jeu de Giroud, qui a certes un style particulier mais plutôt efficace, et ce de manière assez crue. D’autant que l’attaquant de Chelsea n’y est absolument pour rien dans les choix de Didier Deschamps, et n’a aucun poids dans son éviction de l’équipe de France. Le sélectionneur étant connu pour sa grande fermeté, même sans Giroud, « DD » aurait préféré prendre un attaquant de seconde zone plutôt que de rappeler Benzema pour l’Euro 2016 et le Mondial 2018.