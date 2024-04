Kings World Cup ‍: Samir Nasri premier sélectionné, la France part fort

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Samir Nasri de retour à la compétition, c’est désormais officiel. Si l’ancien joueur de Manchester City ne va pas rejouer dans un grand club européen, celui qui a pris sa retraite en 2020 du côté d'Anderlecht va bel et bien rechausser les crampons lors de la Kings World Cup.

En effet, ce dimanche soir, le sélectionneur de l’équipe de France pour cette nouvelle compétition, à savoir l’influenceur @AmineMaTue, a annoncé le nom de son premier joueur. « Et voici le premier joueur de l’équipe qui rejoint l’aventure King WORLD CUP… Monsieur Samir NASRI ! Il est déterminé comme jamais; on va vivre une aventure incroyable. C’est le Fréro il sera là pour plein de choses avant le début de la compétition j’ai trop hâte. J’ai maintenant le droit à 3 joueurs à ramener de mon côté et plus 2, l’équipe sera donc composée de 13 joueurs », explique le patron de l’équipe « Foot2Rue », qui pourra donc compter sur le talent du milieu de terrain de 36 ans pour aller loin.

Alors que la France pourrait également faire appel à Hatem Ben Arfa, Nasri va donc retrouver les terrains face à des anciens pros, comme Eden Hazard, sélectionné avec la Belgique. Pour rappel, cette Kings World Cup est un tournoi international de foot à sept créé par Gérard Piqué qui opposera plusieurs sélections mondiales du 26 mai au 8 juin prochains au Mexique. Pour cet évènement ultra-moderne destiné à la nouvelle génération, les stars du foot se sont pris au jeu, puisque Sergio Agüero, Iker Casillas, Rio Ferdinand ou Neymar feront partie des staffs des autres équipes. En tout cas, avec l’annonce de la sélection de l’actuel consultant de Canal+, @AmineMaTue a fait le buzz sur les réseaux sociaux.