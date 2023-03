EdF : Benzema et ses enfantillages, il doit parler

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema fait de nouveaux les gros titres ces dernières heures après sa sortie sur Didier Deschamps via ses réseaux sociaux. Un comportement loin de plaire à tout le monde.

Absent de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar pour cause de blessure de dernière minute, Karim Benzema n'a toujours pas digéré. Les conditions de son départ précipité font de nouveau parler. Selon certaines informations, le diagnostic fait par les médecins de l'équipe de France n'aurait pas été pertinent et Benzema aurait pu jouer la fin de la compétition. Silencieux à propos de cet événement depuis la fin du Mondial, le Ballon d'Or avait néanmoins annoncé la fin de sa carrière internationale. Pour Le Parisien, Didier Deschamps a donné sa version des faits concernant le départ de KB9 des Bleus au Qatar : « Quand Karim s’est blessé, notre médecin l’a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM. Karim a transmis les résultats à quelqu’un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l’hôtel, il était déjà plus de minuit. J’ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l’IRM (...) Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. Dans sa communication sur son réseau social, il fait part de sa déception de devoir renoncer, mais justifie ce choix par son souci de penser à l’équipe. On est restés ensemble une vingtaine de minutes (...) Aucun joueur ne s’est réjoui de son départ comme j’ai pu l’entendre ou le lire. Karim le sait aussi. Je ne sais pas qui colporte pareilles rumeurs. Ce n’est même plus de la polémique, c’est de la malveillance (...) Je l’ai recontacté plus récemment par rapport aux exigences administratives des préconvocations. Je voulais connaître sa position. Il m’a confirmé sa décision d’arrêter sa carrière internationale. Ne me demandez pas ses arguments. Il lui appartiendra de les communiquer ou pas ».

Benzema, une attitude qui ne passe pas

« Sacré Didier 🤡 »



La dernière vidéo en story de Karim Benzema. pic.twitter.com/StOgLpc92W — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2023

Mais cette sortie n'a pas du tout plu à Karim Benzema, qui a traité Deschamps de clown sur ses réseaux sociaux en rajoutant des commentaires comme « mais quelle audace » ou encore « Sacré Didier, bonne nuit ». Pour certains observateurs, ces sorties de l'ancien joueur de l'OL commencent vraiment à agacer. C'est le cas de Stephen Brun, qui a poussé un coup de gueule sur le sujet : « Autant j'adore le joueur qui est fantastique mais l'homme me laisse dubitatif. Il a 35 ans, il est père de famille, est-ce qu'il n'a pas passé l'âge de donner des réponses à Didier Deschamps avec des rébus et des énigmes du Père Fouras. C'est catastrophique. Toute sa vie, Karim Benzema alimente des polémiques avec des messages subliminaux. On ne sait jamais clairement ce qu'il pense. Je trouve ça ridicule. Qu'il vienne nous expliquer pourquoi Deschamps est un menteur en nous donnant sa version des faits ». C'est certainement ce que fera le joueur du Real Madrid dans les prochaines semaines, lui qui en a apparemment gros sur le coeur. Invité pour le match France - Pays-Bas du 24 mars prochain au Stade de France lors duquel un hommage sera rendu aux récents retraités internationaux, Benzema ne devrait donc pas y être présent. Et on comprend mieux pourquoi...