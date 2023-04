EdF : Benzema en pleine forme pendant le Mondial au Qatar, un expert avoue tout

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Si l'histoire de Karim Benzema avec l'équipe de France n'a jamais été fructueuse, le Français a récemment pris sa retraite internationale avec un sentiment d'inachevé. Selon son entraîneur personnel au Real Madrid, il aurait pu participer à la Coupe du monde au Qatar.

Blessé avant le début de la Coupe du monde, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar, selon ses dires, à cause de la décision prématurée du staff de l'équipe de France. Le ballon d'or 2022 estime qu'il aurait pu jouer la fin de la compétition et apporter quelque chose en plus aux Bleus. De son côté, Didier Deschamps affirme que cette décision de quitter le Qatar a été prise par KB9 lui-même. Deux versions s'opposent et jusqu'à présent, la voix du joueur du Real Madrid n'a jamais vraiment été entendue.

Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais un de ses proches qui en connait un rayon sur l'état de santé de Karim Benzema a pris la parole. Pour Javier Atalaya, entraîneur personnel de l'attaquant au Real Madrid, l'ancien joueur de l'OL aurait bel et bien pu participer à cette Coupe du monde. Dans un entretien pour le journal As, l'espagnol confie que Benzema a mal vécu les propos du sélectionneur français et que les Bleus peuvent regretter cette décision qui n'a pas de sens à ses yeux.

Benzema aurait pu jouer contre l'Argentine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Ça a été dur. Les choses qui ont été dites lui ont fait mal, surtout celles prononcées par son sélectionneur. Il aurait pu rejouer. Contre l’Argentine, au pire ils auraient aussi perdu, mais si Karim avait pu faire comme ce qu’il fait en Ligue des champions. Mais c’était ce qu’ont dit les Français. Pourquoi ils ont dit qu'il avait une lésion ? Non, il allait bien. Benzema peut jouer jusqu'à 40 ans à ce niveau » a déclaré le coach personnel de Karim Benzema qui est l'homme derrière le secret de la forme éblouissante du Français depuis plusieurs saisons au Real Madrid.

Javier Atalaya pense qu'avec Benzema, l'équipe de France aurait eu plus de chances de battre l'Argentine et d'être championne du monde. KB9 a toutefois été blessé par les propos de Deschamps à son sujet. Le buteur de 35 ans, encore en lice en Ligue des Champions, a laissé passer sa chance de soulever le Graal ultime et regrettera probablement pendant longtemps cette Coupe du monde 2022. Mais il ne regrettera en revanche pas sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Pour son coach personnel, la décision prise n'a pas été discutable, Karim Benzema sentant que l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps « ne voulaient pas de lui ».