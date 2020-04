EdF : Benzema a trouvé son avocat, c'est Rothen !

Dans : Equipe de France.

Après les propos de Karim Benzema sur Olivier Giroud, l'ancien lyonnais a reçu le soutien de Jérôme Rothen, lequel estime que les propos de KB9 sont justes.

La polémique initiée par Karim Benzema a l’occasion d’une vidéo live sur les réseaux sociaux a du mal à retomber. Les nombreux fans de l’attaquant français du Real Madrid ont rapidement fait savoir que la déclaration de leur chouchou sur Olivier Giroud était logique, tandis que dans le camp d’en face, on faisait remarquer que l’attaquant de Chelsea avait toujours été présent avec les Bleus, y compris quand Karim Benzema galérait et qu’au final c’est bien Olivier Giroud qui était champion du monde. Dans cette bataille rangée, il ne manquait que la voix de Jérôme Rothen.

Pour l’ancien milieu de terrain, il est clair que Karim Benzema a eu raison de dire qu’il était une F1 et Olivier Giroud un karting. « Moi, ça ne me choque pas du tout parce qu'il a dit la vérité tout simplement. Il faut arrêter avec le footeux qui n'a pas le droit de parler, ni de dire ce qu'il pense. A l'arrivée, tout le monde va se faire chier.Tout le monde le pense et le sait qu'il y a trois classes d'écart entre Giroud et Benzema. Et ce n'est pas rabaisser Giroud. Même Karim le dit dans l'interview : Giroud a une carrière fantastique, il a gagné des titres. Si tu me parles de qualités intrinsèques en Giroud et Benzema, il y a trois mondes d'écart (...) Je pense qu'il aurait eu un peu plus de respect sur la façon de s'exprimer s'il y avait eu une vraie complicité entre Giroud et Benzema. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas mais ce n'était pas l'entente folle entre les deux. Il ne l'a pas insulté et dit même qu'il a gagné des titres te bravo à lui », a confié, sur RMC, Jérôme Rothen.