Domenech et la France humiliés, ils ne se gênent pas

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

En perdition sur le plan européen, les clubs français comptent encore quelques têtes d'affiche qui font illusion. Et provoquent un débat au cours duquel Raymond Domenech a pris cher.

Mettre en avant le championnat de France de Ligue 1 n’est pas chose facile, quand la semaine qui vient de s’écouler vous rappelle à quel point les équipes tricolores sont hors du coup dès qu’une confrontation européenne arrive. Nice a rendu les armes à domicile face au FC Bâle, 6e du championnat suisse, et cela fait bien longtemps que les formations françaises ne font plus peur à grand monde en Coupe d’Europe, y compris le PSG. Une réalité qui est arrivée au coeur d’un débat assez salé sur La Chaine L’Equipe, notamment quand Raymond Domenech est venu s’émerveiller sur le niveau d’Alexis Sanchez, et souligner que la Ligue 1 avait donc bien des talents dignes des plus grands clubs européens.

Alexis Sanchez, vraiment trop fort pour la France ?

Pour l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, le Chilien brille avec l’OM et affiche une forme étincelante qui le mettrait dans le 11 de départ de gros clubs européens. « Est-ce qu’on peut imaginer que s’il jouait dans un club anglais ou allemand, il ne serait pas aussi bon ? Il serait pareil, c’est le même », a lancé l’ex-coach de l’Olympique Lyonnais, qui s’est fait reprendre de volée par Dave Appadoo. « Non, il était sur le banc de l’Inter, ça c’est factuel ! Et c’est l’Inter, je ne te parle pas de Manchester City. Et à Manchester United, il était où ? Sur le banc ! Regardez les matchs, à Manchester United, il n’avançait pas. United était en perdition ? L’Inter était champion et il était sur le banc », a souligné le journaliste de La Chaine L’Equipe, laissant soin à Giovanni Castaldi de passer la deuxième couche et de remettre à sa place Raymond Domenech.

« Dave a raison. Si vous voulez, après ce qu’on vient de se farcir en Coupe d’Europe, après encore une fois avoir été ridicule, en se faisant rosser par le 6e du championnat suisse, nous faire croire que la Ligue 1 est un grand championnat, alors qu’il n’y a que quatre grands championnats et que nous c’est encore miraculeux qu’on soit devant le Portugal et les Pays-Bas », a lancé Giovani Castaldi, rendant fou de rage Raymond Domenech, pour la 5e place de la France à l’indice UEFA n’a rien d’un miracle et prouve que les clubs tricolores sont meilleurs que ceux des Pays-Bas et du Portugal. Une façon très « cocorico » de voir les choses alors que les clubs français sont en perdition en Europe, et que la facilité avec laquelle Alexis Sanchez marche sur la Ligue 1 sous le maillot de l’OM ne trompe pas certains consultants sur le niveau de notre championnat.