France ‍: Hervé Renard veut oublier les JO de Paris

Par Claude Dautel

L'équipe de France féminine jouera mardi soir en Suède pour tenter de se rapprocher de l'Euro 2025. Mais les Jeux Olympiques de Paris sont dans toutes les têtes.

Finalistes malheureuses de la dernière Ligue des Nations, les Bleus savent que l'été prochain sera l'occasion de marquer les esprits, puisque la France accueille les JO avec un tournoi de foot où toutes les catégories d'âge sont autorisées chez les filles, contrairement au tournoi olympique masculin. Actuellement lancés dans les qualifications pour l'Euro 2025, Hervé Renard sait que forcément le rendez-vous de l'été peut déjà perturber sa formation, c'est pour cela que le sélectionneur national a tenu à ramener tout le monde à la réalité, à savoir que mardi, il faudra impérativement battre la Suède. Se focaliser déjà sur les Jeux Olympiques serait une erreur, prévient celui qui laissera sa place une fois les JO terminés.

Les Bleues prennent les commandes du Groupe A3 après ce 1er match 📊👊#FRAIRL #FiersdetreBleues pic.twitter.com/wqnRgBbv1U — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 5, 2024

En conférence de presse, ce lundi à Göteborg, Hervé Renard affiche une vraie confiance dans son équipe, mais il veut déjà éluder les questions sur la course aux médailles. « Nous ne pensons pas encore aux Jeux Olympiques. Ce sera dans cinq mois. Bien sûr que le temps passe vite, mais pour le moment on est concentré sur la Ligue des nations. Nous avons joué une belle Ligue des nations, on est arrivé en finale contre l’Espagne et malheureusement, on n'a pas gagné. Cette Ligue des Nations est qualificative pour l'Euro 2025, c'est notre objectif », a prévenu le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Dans leur groupe, outre l'Irlande, que la France a battu la semaine passée à Metz, il y a donc la Suède et l'Angleterre. Face aux championnes d'Europe en titre, les Suédoises ont ramené le nul de Wembley. Les Françaises doivent donc faire très attention, il sera toujours temps de penser aux JO après.