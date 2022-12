Deschamps viré pour Zidane, ils mènent la révolte

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La FFF n'a toujours pas communiqué concernant la prolongation de contrat de l'actuel sélectionneur national. Mais le fait que Didier Deschamps ne laisse pas sa place à Zinedine Zidane chagrine pas mal de monde.

Les jours passent et rien n'a filtré de la réflexion de Didier Deschamps sur son avenir sur le banc de l'équipe de France. Depuis sa dernière sortie en public, c'était pour la célébration avec les supporters tricolores il y a dix jours à Paris, le coach des Bleus s'est mis dans l'ombre et se repose d'un long mois de compétition et de stress. Mais Noël Le Graët l'a clairement fait savoir, il souhaite que Didier Deschamps, dont le contrat se termine le 31 décembre, prolonge l'aventure avec l'équipe de France. Et cela alors que Zinedine Zidane est libre, l'ancien entraîneur du Real Madrid donnant la priorité à la France avant d'éventuellement se lancer dans un autre challenge. Et si une majorité de Français vote pour DD, des voix s'élèvent pour crier à l'erreur. C'est notamment le cas pour Elton Mokolo, journaliste de différents médias en ligne.

Deschamps toujours coach des Bleus, il est stupéfait

Sur le plateau d'un opérateur de paris sportifs, Elton Mokolo avoue sa stupéfaction face au choix déjà annoncé fait par le président de la FFF. « On est sur un acte manqué de la Fédération Française de Football par rapport à Zinedine Zidane. Dans un monde idéal, cette semaine on devrait débriefer la première conférence de presse de Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France. Il devait y avoir du changement, mais aujourd’hui Noël Le Graët a décidé de faire le choix du confort et de rejeter ce qui est pour lui un risque, une inconnue, en l’occurrence prendre Zinedine Zidane (…) Les 80 premières minutes de la finale, même si on est allé aux tirs au but, c’est un énorme red flag, l’impression était déplorable. À partir du moment où l’équipe de France n’est plus tenante du titre sur le plan Mondial, mais également de la Ligue des Nations et encore moins de l’Euro qu’elle n’a jamais remporté sous Didier Deschamps, pour moi par rapport à l’horizon du Mondial 2026, c’était le bon moment de se dire qu’on avait 4 ans pour préparer cette épreuve et installer Zinedine Zidane », s'étonne le journaliste, rejoint par certains de ses confrères.

Walid Acherchour est lui aussi stupéfait, pour ne pas dire plus, qu'on laisse les clés de l'équipe de France à Didier Deschamps sans même étudier de près les performances des Bleus, et juste en se basant sur l'incroyable scénario de la finale perdue contre l'Argentine. « Il faut dire « merci beaucoup » à Didier Deschamps pour ces dix dernières années, mais maintenant il faut passer à autre chose (…) On va repartir sur quoi ? L’Euro 2024 en demandant d’atteindre les quarts de finale ? Et on ira jusqu’en 2026 (…) Il ne faut pas de contenter des émotions, car on va retenir quoi en matière de jeu ? Le football français a grandi grâce à Didier Deschamps, mais l’exigence a aussi grandi. Autant en 2018 je voyais le fil conducteur de Deschamps, autant là je ne le vois plus, et c’était déjà le cas lors de l’Euro 2021 (...) Quand on parle des 80 minutes et du zéro tir, on se fait manger. On parle de Deschamps est le roi de la gagne, mais il en perd aussi. Et il ne faut pas oublier qu'on a le meilleur vivier de jeunes joueurs du monde », constate le membre de l'After Foot, qui avoue sans peine ne pas être fan de Didier Deschamps.

Il reste toutefois à savoir ce que l'actuel sélectionneur national va décider, même si depuis la fin du Mondial de nombreuses voix, et non des moindres, ont également demandé à Didier Deschamps de poursuivre sa mission à la tête des Bleus. Les prochains jours devraient permettre d'en savoir plus, même si la tendance n'est pas à la révolution, la situation personnelle de Noël Le Graët, qui fait l'objet d'un audit de la part des autorités, pouvant peut-être influer le choix du technicien français.