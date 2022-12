CdM : Didier Deschamps, l'Angleterre ne connait pas

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

L'Équipe de France affronte l'Angleterre ce samedi 10 décembre en quart de finale de la Coupe du monde 2022. Un match aux allures de finale mais malgré le casting incroyable dans les deux équipes, les Anglais montrent une forme d'indifférence envers Didier Deschamps.

En France, Didier Deschamps est considéré, à juste titre, comme le plus beau palmarès du football français. En tant que joueur, Deschamps a tout gagné. Ligue des Champions, Coupe du monde, championnat d'Europe. En tant que coach, il a gagné des titres avec l'OM et la Coupe du monde avec l'Équipe de France. Malgré tous ces trophées et un passage à Chelsea durant la saison 1999/2000, le sélectionneur français n'est pas considéré comme un grand technicien outre-Manche. La plupart des observateurs du football anglais respectent l'ancien capitaine français mais le présentent comme un entraîneur pragmatique, qui passe au second plan, derrière les stars de l'équipe comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou même Olivier Giroud, bien connu en Angleterre. Le célèbre journaliste du journal The Guardian, Jacob Steinberg a réalisé le portrait de Didier Deschamps en exprimant l'opinion des Anglais à son sujet.

L'Angleterre indifférente envers Didier Deschamps

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Il n'est pas considéré comme un entraîneur qui propose un jeu excitant, mais ça a l'air de fonctionner. La France avait connu de gros échecs avant lui et il a stabilisé la sélection. Mais on va peu parler de lui avant samedi car le principal sujet est Mbappé, devant Griezmann et Giroud que l'on connaît très bien » a déclaré le journaliste anglais. Les Anglais accordent peu d'intérêts à Deschamps qui n'a jamais été très proche de la culture britannique. Le fait que l'ancien joueur du FC Nantes n'ait jamais entraîné en Premier League est également un problème selon Alan Pardew.

« Deschamps reste un mystère chez nous, vu qu'il n'a jamais entraîné en Premier League. On a quand même beaucoup de respect pour lui. Je sais qu'il est critiqué pour son style. Je trouve aussi que sa communication est excellente, je n'ai pas le souvenir d'une bourde qu'il aurait dite. En tant que technicien, je lui reconnais cet immense mérite de parvenir à manager les ego de grands joueurs. Je n'oublie pas que les Bleus avaient fait grève en 2010, ce qui montre bien que l'exercice est difficile » a déclaré l'ancien coach de Newcastle. Le problème de Deschamps serait donc sa faible appartenance avec la culture anglo-saxonne. Contrairement à l'Italie où le technicien de 54 ans a joué et entraîné. Si les journalistes et spécialistes du football anglais reconnaissent volontiers la qualité de ses succès, son jeu jugé pragmatique et sa fiable notoriété hors de l'hexagone ne font pas forcément réagir les fans des Three Lions. Cette confrontation entre la France et l'Angleterre, assez rare à un tel niveau de compétition, sera l'occasion de faire un peu plus connaissance avec "DD" pour les Anglais.