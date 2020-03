Benzema contre Giroud, les journalistes se déchirent

Dans : Equipe de France.

La punchline de Karim Benzema à l'encontre d'Olivier Giroud fait évidemment du bruit. Et la bataille gagne les rangs des médias.

La comparaison entre la F1 Benzema et le Karting Giroud fait du bruit ce lundi, y compris en Espagne où l’attaquant français du Real Madrid est considéré comme l’une des grandes énigmes du foot tricolore. En balançant cette petite amabilité à distance vers le buteur des champions du monde, KB9 sait que forcément cela aura de l’impact. Et les commentaires ne manquent pas après la sortie de Benzema, ce qui était probablement le but de cet exercice de communication en live sur les réseaux sociaux.

Pour Olivier Bossard, les propos de Karim Benzema sur Olivier Giroud donnent raison au sélectionneur national. « On se demandait tous ce que Didier Deschamps reprochait à Karim Benzema, malgré son talent indiscutable. On comprend mieux, non ? », fait remarquer le journaliste de France-Football. Eric Naulleau rappelle lui aussi à l’ancien lyonnais que sous le maillot tricolore il n’avait pas toujours signé la pole. « Benzema sur Giroud : « On ne confond pas la F1 avec le karting » Bel état d’esprit ! C’est oublier que la F1 était parfois remorquée par une dépanneuse pendant 10 matchs de suite en EDF. L’un est champion du monde, l’autre pas. L’un est un guerrier, l’autre un petit monsieur », explique Eric Naulleau.

Dans le camp des pro-Benzema, Grégory Schneider, le journaliste de Libération, s’étonne que certains s’opposent à l’attaquant madrilène sur ce sujet. « Hallucinant de voir des journalistes déboîter Benzema parce qu'il a dit... ce qu'il pensait. Tout le monde ment sans arrêt dans le foot, Benz' passe au large (il est bien le seul): que lui demander de plus? Le reste, c'est du café-commerce. Pas un truc de journaliste. Quant à dire que Giroud est un kart et lui-même une F1, c'est l'avis de tous les coachs qui ont mis Giroud sur le banc et de tous ceux qui ont mis Benzema sur le terrain. Un truc de foot, quoi. Et ça n'enlève rien à Giroud - bien au contraire », explique Grégory Schneider, qui défend Karim Benzema et veut en même temps ne pas trop enfoncer Olivier Giroud, histoire de ne se fâcher avec personne, tandis que Bertrand Latour s'attaque lui à Eric Nalleau : « Combien de fois Eric Naulleau a t-il rencontré Benzema pour juger l’homme qu’il est ? Souvent, sans doute... ? ».