Affaire Benzema-Valbuena, KB9 risque 5 ans de prison

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est ce mercredi que débute à Versailles le procès de la sextape de Mathieu Valbuena. Si ce dernier viendra à la barre, Karim Benzema ne devrait pas faire le déplacement même s'il risque une condamnation.

C’est ce mercredi, et 6 ans après les faits, que débute devant le tribunal correctionnel de Versailles, le procès de l’affaire « de la sextape de Mathieu Valbuena ». Pour résumer cette histoire, ce dernier s’était fait voler dans son téléphone portable une vidéo très intime, et l’auteur du larcin, censé réparer le mobile du joueur qui évoluait à l’époque à l’Olympique Lyonnais, a eu la mauvaise idée d’essayer avec d’autres individus de faire chanter le milieu de terrain de l’OL et de l’équipe de France. Karim Benzema s’est retrouvé mêlé à cette histoire par un de ses amis d’enfance, le joueur du Real Madrid ayant ensuite directement parlé à Mathieu Valbuena alors que les deux joueurs étaient à Clairefontaine, c’était le 6 octobre 2015. Les révélations sur cette affaire avaient valu aux deux joueurs d'être mis au placard par Didier Deschamps avec l'équipe de France.

Benzema ne viendra pas au tribunal, Vabuena si

Cinq personnes, dont Karim Benzema, vont donc être jugées jusqu’à vendredi pour cette affaire de chantage assez minable. Et l’attaquant de l’équipe de France et du Real Madrid risque tout de même 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende si les juges estiment qu'il a bien joué un rôle important dans ce dossier. L'avocat de Mathieu Valbuena a d’ores et déjà fait savoir que le milieu de terrain désormais à l’Olympiakos fera le déplacement jusqu’au tribunal afin de faire entendre ses arguments, Karim Benzema, qui jouait mardi soir avec le Real Madrid en Ligue des champions et prépare le Classico du week-end prochain, ne devrait pas venir à Versailles. La décision devrait être mise en délibéré, ce qui évitera un éventuel souci pour Karim Benzema dans la course au Ballon d'Or en cas de condamnation, et même pour Didier Deschamps puisque l'équipe de France jouera en novembre sa place au Mondial 2022.