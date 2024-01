Son coach le compare à Cristiano Ronaldo, Neymar humilié

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

De retour au club saoudien d’Al-Hilal l’été dernier, l’entraîneur Jorge Jesus regrette la grave blessure au genou de Neymar. Le Portugais loue les qualités footballistiques de son milieu offensif. En revanche, le technicien, admiratif du travail de Cristiano Ronaldo, se dit moins fan des habitudes du Brésilien en dehors du terrain.

Freiné par des blessures à répétition ces dernières années, Neymar vit sans doute l’une des épreuves les plus difficiles de sa carrière. Le milieu offensif d’Al-Hilal souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche depuis le mois d’octobre dernier. Un gros coup dur qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison. C’est aussi une grande déception pour son entraîneur Jorge Jesus, privé de sa recrue phare très tôt dans la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec lui avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi, a regretté le coach d’Al-Hilal dans un entretien accordé au Correio da Manhã. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif. » Mais pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, les compliments de son entraîneur s’arrêtent là.

La comparaison peu flatteuse

Jorge Jesus a ensuite abordé le professionnalisme du Brésilien. Et dans ce domaine, il est clair que Neymar ne peut pas rivaliser avec la référence CR7. « Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, et donc, c’est sa priorité, a comparé le technicien portugais. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux. » Terminer sur une bonne note ne suffira peut-être pas pour éviter de vexer sa star.