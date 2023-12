Salah en Arabie Saoudite, Neymar et le PSG sont KO ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Si l'Arabie saoudite a réussi à attirer plusieurs grandes stars du football comme Cristiano Ronaldo, l'objectif ultime est de recruter Mohamed Salah. Pour y parvenir, Al-Ittihad prépare une offre complètement démentielle, de quoi battre le record du PSG avec le transfert de Neymar.

Mohamed Salah est l'un des footballeurs les plus influents au monde. L'Égyptien est assurément l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de Liverpool mais aussi une personnalité reconnue et respectée du monde arabe, avec notamment plus de 63 millions d'abonnés sur son compte Instagram. C'est pour cela que l'Arabie saoudite fait tout son possible pour parvenir à le recruter. L'été dernier, Al-Ittihad a formulé des offres énormes aux Reds, qui ne souhaitent pas se séparer du joueur de 31 ans pour l'instant. Néanmoins, Mohamed Salah est sous contrat jusqu'en juin 2025 à Liverpool et il y a très peu de chances qu'il prolonge son aventure au-delà de cette échéance. Ainsi, le club anglais pourrait décider de vendre l'international égyptien (95 sélections) car Al-Ittihad est en mesure de formuler une proposition encore plus importante que celle pour Karim Benzema il y a quelques mois.

L'Arabie saoudite craque et se plie à Mohamed Salah

D'après le Daily Mail, le récent vainqueur de la Saudi League pourrait offrir plus de 230 millions d'euros pour s'offrir les services de Mohamed Salah, qui deviendrait par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire du football devant Neymar, mais aussi le joueur le mieux payé de l'équipe devant Karim Benzema. En effet, en Arabie saoudite, Salah toucherait plus de 75 millions d'euros par saison commence l'avance le média anglais, faisant de lui le joueur avec le plus gros salaire à Al-Ittihad. Pour le moment, l'ancien ailier de l'AS Roma est concentré sur sa saison avec Liverpool et va tenter de remporter la Premier League mais aussi l'Europa League. Un départ de Salah vers l'Arabie saoudite semble inéluctable, compte tenu du côté attractif du pays et de l'offre financière très élevée. Le prochain mercato estival sera assurément mouvementé en Angleterre comme pour la Saudi League, qui a déjà investi plus de 870 millions d'euros l'été dernier.