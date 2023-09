Résister aux millions des Saoudiens, Griezmann donne son secret

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Convoité par l'Arabie Saoudite pendant tout le mercato estival, Antoine Griezmann a préféré rester à l'Atlético Madrid. Un choix fort pour le joueur français de 32 ans qui a refusé le salaire XXL offert par les Saoudiens. Il révèle enfin les raisons de son choix.

Dans la razzia réalisée par les clubs saoudiens cet été au mercato, il aura été l'un des seuls échecs de ce recrutement ambitieux. Antoine Griezmann a résisté tant bien que mal à l'offre financière colossale du Royaume. Pourtant, il avouait en août que l'Arabie saoudite propose des salaires trop élevés pour être ignorés. « Il faut se demander s’il faut accepter ces offres si ça nous arrive un jour. En ce moment, je profite de là où je suis mais les offres d’Arabie saoudite sont très très importantes et peuvent déterminer la vie de votre famille », avait-il lâché. A se demander comment Grizou a su dire non aux Saoudiens.

Etre meilleur buteur de l'Atlético, ça n'a pas de prix

Antoine Griezmann a finalement révélé ce qui l'avait poussé à rester à Madrid ce mercredi en conférence de presse. Le joueur de l'Equipe de France veut tout simplement entrer dans l'histoire de son club de cœur en Espagne. Il chasse un record crucial dans l'esprit des supporters : celui du plus grand nombre de buts marqués sous la tunique des Colchoneros. Un titre de meilleur buteur historique de l'Atlético qui est à la portée du Français cette saison.

🇫🇷🎙 Antoine Griezmann veut battre le record du meilleur buteur de l'histoire à l'Atlético#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/5wvk5OnnlM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 6, 2023

« Il y a eu des appels et des touches mais j'étais focalisé sur mon club. Je suis à 15 buts du record du meilleur buteur de l'histoire du club. J'ai dit à ma soeur « on bouge pas, on reste ici » Je vais essayer de casser le record. Je suis bien à l'Atlético, je profite de mon niveau, de mes coéquipiers, du coach et des supporters. Ça a pris du temps pour que je sois réintégré pour les supporters, ce n'est pas le moment de partir », a t-il confié. Avec 158 buts et notamment un dernier inscrit au Rayo Vallecano en début de saison, il n'est plus qu'à 14 unités d'une légende espagnole Luis Aragones. Avec 172 buts entre 1964 et 1974, l'ancien sélectionneur de l'Espagne championne d'Europe 2008 devrait céder son trône cette saison si Griezmann conserve sa forme actuelle.