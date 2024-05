L'OM le veut, Longoria lui offre un salaire doublé ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille doit désormais tout gagner en Ligue 1, et compter aussi sur une victoire du PSG en Coupe de France, pour avoir un ticket européen. Pablo Longoria est prêt à faire un effort colossal pour la saison prochaine.

Depuis l'élimination piteuse en Europa League, après un non-match à Bergame, les supporters marseillais sont dans le dur et cela peut se comprendre. Car il se pourrait bien que cette défaite en Italie soit la dernière participation de l'OM dans une coupe européenne avant la saison 2025-2026. Car obtenir le dernier ticket en jeu pour 2024-2025 va être très compliqué pour l'équipe de Jean-Louis Gasset, qui doit gagner ses trois matchs de Ligue 1 et espérer que la victoire du PSG en Coupe de France permette de qualifier le 7e du classement. Mais quoi qu'il en soit, Pablo Longoria ne baisse pas pavillon et le président de l'Olympique de Marseille est très ambitieux pour la saison prochaine, Europe ou pas. Pour cela, il a fait du dossier de l'entraîneur une priorité absolue.

Salaire doublé pour Paulo Fonseca à l'OM

Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'ont qu'une obsession, c'est que le successeur de Jean-Louis Gasset soit nommé avant la fin du mois de mai. Ce qui laisse donc trois semaines au duo marseillais pour obtenir l'accord de celui qui est tout en haut de la liste, à savoir Paulo Fonseca. Outre un challenge sportif à la hauteur des attentes de l'actuel entraîneur de Lille, le président de l'OM est également disposé à faire un énorme effort financier. Selon nos confrères de L'Equipe, Longoria a proposé au coach portugais de presque doubler son salaire par rapport à ce qu'il touche actuellement au LOSC, tout en lui confiant aussi les clés du projet sportif.

🔹Les dirigeants espèrent nommer le nouvel entraîneur d'ici la fin du mois de mai. Leur proposition à Paulo Fonseca permettrait au technicien portugais de quasiment doubler son salaire actuel à Lille, en plus d'avoir une grande latitude dans le projet.



(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/9gjPi26Fr6 — Infos OM (@InfosOM_) May 11, 2024

Une décision pas vraiment anodine puisque Paulo Fonseca touche autour de 200.000 euros par mois sur le banc de Lille, et que s'il venait à signer à Marseille pour 400.000 euros, alors il deviendrait le deuxième plus gros salaire pour un entraîneur de Ligue 1, loin derrière les 920.000 euros de Luis Enrique au PSG. De quoi aussi confirmer que Frank McCourt soutient toujours son club quoi que certains disent, même si le milliardaire américain doit probablement souhaiter que l'OM soit européen la saison prochaine.