Ramon Planes, l’homme qui va changer l’avenir de Benzema

En conflit avec son club d'Al-Ittihad, Karim Benzema semble tout proche d'un départ de l'Arabie saoudite. L'ancien directeur du football au Barça est missionné pour régler ce problème.

Accusé de ne pas se donner à fond avec Al-Ittihad, Benzema est vivement critiqué en Arabie saoudite. Marcelo Gallardo n'a pas convoqué l'attaquant français pour le stage de préparation. La relation entre le nouveau coach d'Al-Ittihad et le Ballon d'Or 2022 semble être assez compliquée. Ainsi, d'après les informations de Fabrizio Romano, le club saoudien a décidé de confier ce dossier à Ramon Planes. Ancien directeur du football au FC Barcelone, ce dernier a notamment géré les arrivées de Pedri ou d'Araujo en Catalogne. Il va devoir s'occuper de l'avenir de Karim Benzema. Car actuellement, même si les discussions sont tendues entre les deux parties, aucun départ n'est envisagé pour janvier. KB9 devrait selon toute vraisemblance rester à Al-Ittihad et va donc devoir trouver un terrain d'entente pour ne pas gâcher sa fin de saison.

