Nouveau cap atteint, Cristiano Ronaldo se bluffe lui-même

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Buteur et passeur décisif contre Al-Riyad (4-1) vendredi, lors de la 16e journée du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo a atteint un cap symbolique. L’attaquant d’Al-Nassr totalise désormais 1200 matchs au plus haut niveau. Une performance qui le rapproche du record absolu.

Ce n’était pas une rencontre comme les autres pour Cristiano Ronaldo. Buteur et passeur décisif contre Al-Riyad vendredi, l’attaquant d’Al-Nassr a contribué à la victoire de son équipe. Et sur le plan individuel, le Portugais a atteint la barre des 1200 matchs en carrière au plus haut niveau. Une longévité dont CR7 n’est pas peu fier. « Trois points de plus ! Je remercie tous mes coéquipiers qui m’ont aidé à atteindre ces 1200 matchs, a réagi Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. Quelle aventure, mais nous n’avons pas encore fini ! »

Deuxième de la Saudi Pro League, Al-Nassr, bien que distancé par Al-Hilal, reste effectivement en course pour le titre. L’ancien joueur du Real Madrid compte bien aider son équipe à rattraper son retard de sept points au classement. Et par la même occasion, le quintuple Ballon d’Or fera encore grimper son nombre de matchs disputés, jusqu’à se rapprocher du record absolu.

CR7 peut viser le record

La meilleure performance de l’histoire appartiendrait à Peter Shilton. Le conditionnel doit être employé dans la mesure où l’ancien gardien passé par Nottingham Forest et Southampton se décrit lui-même comme le joueur ayant joué le plus de matchs. L’Anglais aurait terminé sa carrière en 1997 avec 1387 rencontres, quand d’autres sources lui attribuent 1390 matchs.

Quoi qu’il en soit, Peter Shilton devancerait deux autres gardiens, à savoir l’Anglais Paul Bastock (1286) et la légende brésilienne Rogério Ceni (1237), qui avait notamment remporté la Coupe du monde 2002 avec la Seleção. Cristiano Ronaldo devra évidemment poursuivre sa carrière quelques années supplémentaires pour les dépasser. Un exploit (pour un joueur de champ) à la portée de l’avant-centre qui fêtera ses 39 ans en février prochain.