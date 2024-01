Neymar viré d’Al-Hilal, le roi du mercato intervient

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Pour recruter Renan Lodi en provenance de l'OM, Al-Hilal a enlevé Neymar de son effectif. Le Brésilien aurait même été carrément viré du club selon des sources du Golfe, ce que Fabrizio Romano a tenu à tempérer.

Gravement blessé en octobre dernier, Neymar ne connait jamais une saison sans un souci physique majeur. Cette fois-ci, c’est une nouvelle lourde opération des ligaments croisés antérieurs qui oblige le Brésilien à être sur la touche pour plusieurs mois. Une sale habitude pour l’ancien joueur du PSG, qui semble avoir de plus en plus de mal à revenir à un niveau correct au fur et à mesure que les années passent. Surtout maintenant qu’il a rejoint un championnat de seconde zone avec l’Arabie Saoudite, où son club d’Al-Hilal lui a offert un salaire royal, mais n’a pu compter sur lui que pour une poignée de matchs.

Neymar viré, provisoirement ou définitivement ?

Très ambitieux, le club de Riyad a bien compris que le Brésilien ne reviendrait pas cette saison, et son forfait pour la Copa America de l’été est même déjà quasiment entériné. A ce point qu’Al-Hilal aurait décidé de virer Neymar de son club, et non pas seulement de son effectif. C’est ce qu’annonce le journaliste qatari Mohamed Al-Kaabi, qui suit de près le PSG et les informations dans les pays du Golfe, et pour qui le Brésilien n’est plus du tout sous contrat avec le club saoudien désormais. Une décision qui a permis de faire signer Renan Lodi en provenance de l’OM mais qui a forcément des conséquences sérieuses pour le très gros contrat signé entre Neymar et l’Arabie Saoudite.

Toutefois, selon Fabrizio Romano, cette information reste fausse, sachant que Neymar a simplement été envoyé hors de l’effectif pour tout le reste de la saison, afin de faire de la place. Son contrat courrait donc toujours avec le salaire qui tombe avec bien évidemment. Ce démenti a toutefois provoqué la réponse immédiate du journaliste qatari. Ce dernier confirme qu'un accord a été trouvé pour qu'Al-Hilal résilie le contrat de Neymar, mais il a été convenu de lui en faire signer un autre du même genre pour la saison prochaine. A savoir s’il y a aussi une condition fixée sur le retour en forme du Brésilien, qui va peut-être avoir du mal à se remettre de cette énième opération. En tout cas, l’ancien prodige de Santos ne se fait pas trop de souci sur le plan financier, son salaire copieux de plus de 50 millions d’euros par an continuant de tomber sur son compte même s’il n’est désormais même plus dans l’effectif du leader du championnat saoudien.