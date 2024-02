Neymar retrouve Al-Hilal, c'est un gros bide

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Quatre mois après sa grave blessure au genou, Neymar a retrouvé l'Arabie Saoudite et son club d'Al-Hilal. C'est là-bas qu'il poursuit sa rééducation. Cependant, les premiers clichés du joueur brésilien ne le montrent pas sous son meilleur jour.

La frustration des supporters d'Al-Hilal vient de s'atténuer. En effet, ils n'ont vu Neymar à l'œuvre que 5 fois sous les couleurs de leur club. A peine installé en Arabie Saoudite, le prodige brésilien se rompait les ligaments croisés du genou avec la Seleçao en octobre dernier. Depuis, Neymar était resté au Brésil pour sa convalescence et sa rééducation. Il vient seulement de retrouver le territoire saoudien, apparaissant en tenue de footballeur aux côtés de ses coéquipiers au centre d'entraînement d'Al-Hilal. Même si Neymar remarche à peu près normalement sur les vidéos publiées, les supporters saoudiens ont déchanté.

Neymar Jr continue sa rééducation au centre d’entraînement d’Al Hilal. pic.twitter.com/CuSG3LxkCZ — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) February 15, 2024

Neymar en surpoids, le mythe est bien réel

En effet, Neymar n'est pas apparu très affuté. Son visage est quelque peu gonflé et son ventre semble assez arrondi sur les images. Les rumeurs étaient fondées, Neymar a pris quelques kilos sur la balance malgré ses contestations sur les réseaux sociaux et ses insultes. Il n'en fallait pas plus pour voir les messages moqueurs se multiplier sur X notamment.

« Il a mangé un Big Mac c’est pas possible », « Il ressemble à tout actuellement sauf à un footballeur », « Y’a un self service à volonté au club ? », « 10 kilos en trop », « Il est finito », pouvait-on lire pêle-mêle sur le réseau social d'Elon Musk. Le bluff voire le déni de Neymar sur son poids n'ont pas marché auprès de ses suiveurs. Le joueur brésilien est donc prié de retrouver rapidement une forme physique adéquate à Al-Hilal.