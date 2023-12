Neymar en croisière, sa carrière c'est le Titanic

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

La « Croisière Ney en haute mer », c'est le nouveau concept du Brésilien. Alors que ce dernier est blessé et va manquer l'intégralité de la saison, sa croisière attire beaucoup de fans.

Lorsqu'il ne fait pas l'actualité pour ses performances sur le terrain, Neymar trouve toujours le moyen pour qu'on parle de lui. L'ancien joueur du PSG a été transféré contre 90 millions d'euros à Al Hilal l'été dernier, mais n'a disputé que 5 matchs avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque au genou gauche alors qu'il jouait avec la Seleçao. Le joueur de 31 ans sera absent toute la saison avec le club saoudien. Néanmoins, le Brésilien a trouvé le temps pour organiser une croisière, de Santos, sa ville natale, jusqu’au sud de Rio de Janeiro, pour une durée de trois jours. Les passagers sont partis ce mardi 26 décembre et ont payé leur billet entre 1.000 et 6.000 euros pour participer à cette croisière qui célèbre tout ce qu'aime faire Neymar pendant son temps libre, comme l'explique le site officiel de la croisière prénommée « Ney en haute mer ». Une croisière à laquelle le joueur participe, même si c'est avec l'aide d'une béquille que Neymar a embarqué avec ses convives.

Une croisière luxueuse à l'image de Neymar

Au programme, trois soirées à thème. Une white party, une soirée costumée et une dernière tropicale. Neymar sera présent et viendra à la rencontre de ses fans. Les passagers auront l'occasion de profiter des installations luxueuses du bateau, appelé le « MSC Preziosa ». Avec un casino, des boutiques de souvenirs, des salles de jeux, des pistes de bowling, un cinéma 4D, un parc aquatique, une salle de sport, un spa et des salles de spectacles. Tout cela avec évidemment des bars à gogo, ce qui n'étonnera pas ceux qui connaissent les habitudes de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

La présence de plusieurs artistes brésiliens est également attendue pour des concerts exclusifs. Pas sûr que cette croisière qui s'achèvera le vendredi 29 décembre, puisse aider à redorer l'image de Neymar, qui est très critiqué au Brésil pour ses nombreuses frasques. Ce qui est certain, c'est que Nasser Al-Khelaifi ne doit pas regretter d'avoir poussé brutalement la star brésilienne dehors sans ménagement. Le président qatari du PSG ne supportait plus l'image déplorable donnée par le Brésilien, cette croisière doit le conforter dans son choix.