Neymar a encore fauté, sa compagne l’affiche sur les réseaux

Par Eric Bethsy

Alors que sa compagne Bruna Biancardi attend un bébé, Neymar enchaîne les dérapages. Le milieu offensif d’Al-Hilal, déjà coupable d’une première infidélité, a cette fois été aperçu avec deux jeunes femmes en Espagne. Un comportement inacceptable pour le mannequin.

Après son départ du Paris Saint-Germain, Neymar ne vit pas des débuts de rêve en Arabie Saoudite. Son équipe d’Al-Hilal a perdu la tête du championnat cette semaine et son entraîneur Jorge Jesus se retrouve déjà sur la sellette. Quant à sa vie privée, là non plus, la situation n’est pas idéale. Le Brésilien avait dû présenter des excuses publiques à sa compagne Bruna Biancardi pour son infidélité. Sauf que Neymar a peut-être récidivé.

Neymar encore soupçonné

Ce mercredi, Marca révélait que l’ancien Parisien, au lieu de revenir immédiatement en Arabie Saoudite après la trêve internationale, était passé par l’Espagne où il a été aperçu étrangement proche de deux jeunes femmes. La source ne dit pas vraiment s’il a fauté. En tout cas, son comportement n’était pas celui d’un homme en couple et sur le point de devenir père. L’information n’a évidemment pas échappé à Bruna Biancardi qui s’est exprimée sur ses réseaux sociaux.

« Bonsoir. Je suis consciente de ce qui s’est passé et encore une fois je suis déçue, a réagi la jeune femme qui devrait accoucher dans un mois. Mais dans la dernière partie de ma grossesse, mon attention et mes préoccupations se tournent exclusivement vers ma fille et c’est tout ce à quoi je vais penser pour le moment. Merci pour vos aimables messages. » Puis le mannequin n’a pas hésité à « liker » le message accablant d’un internaute.

« Si vous êtes père d’une fille, ou, même si vous ne l’êtes pas encore, imaginez votre fille à 18 ans, sortir avec un garçon comme toi, avec ton caractère et ta réputation, accepterais-tu son petit ami ? Si la réponse est non, commencez à traiter les filles des autres comme vous aimeriez que la vôtre soit traitée ! », a relayé Bruna Biancardi, qui peut s’attendre à de nouvelles excuses de la part de Neymar.