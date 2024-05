Vente OM ‍: Fred Hermel relance la rumeur saoudienne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria et Frank McCourt ont beau être déjà lancés sur la saison prochaine de l'Olympique de Marseille, les rumeurs d'une vente de l'OM continuent de circuler, y compris sur BFM TV.

La saison n'est pas terminée pour l'Olympique de Marseille, mais déjà les regards se tournent vers la suivante, notamment sur le mercato estival et l'arrivée d'un possible nouvel entraîneur. Cependant, certains ont toujours dans le coin de la tête une possible officialisation de la vente du club de Frank McCourt à un consortium saoudien, et cela même si cela fait trois ans qu'on leur sert la même histoire chaque été. Cependant, Frédéric Hermel, le journaliste spécialiste du football espagnol de RMC et BFM, leur a donné du grain à moudre vendredi soir au moment où le dossier Mbappé a été évoqué à l'antenne en compagnie de Rolland Courbis. Même si cela ressemble clairement à une boutade, Fred Hermel a parlé de l'OM et de l'Arabie Saoudite et cela a forcément fait un énorme buzz.

La vente de l'OM abordée directement sur BFM

Allez c’est reparti pour un tour de VenteOM merci @fredhermel pic.twitter.com/u7biWY2joN — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) May 10, 2024

En réponse aux propos de l'ancien entraîneur phocéen, qui avouait qu'il aimerait bien « avoir les Qataris du côté de Marseille », le spécialiste de la Liga a répondu, sans sourire : « peut-être qu’un jour, tu auras les Saoudiens puisqu’ils sont intéressés par le club. » Tandis qu'en fond, on entendait un grand rire, Frédéric Hermel n'allait pas au-delà de cette petite phrase, revenant au cœur du débat, à savoir le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Forcément, les réseaux sociaux se sont immédiatement rués sur cette courte réponse du journaliste, estimant que cela était une preuve de plus de la réalité de l'imminente vente de l'OM à l'Arabie Saoudite. Pour d'autres, il s'agissait juste d'une réponse ironique de Fred Hermel à Rolland Courbis, le journaliste étant bien conscient de ces incessantes rumeurs jamais concrétisées.