Messi et Cristiano Ronaldo réunis, l'Arabie saoudite signe le contrat

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi et Cristiano Ronaldo ont tous les deux quitté le continent européen ces derniers mois. S'ils évoluent dans des pays différents, ils pourraient néanmoins s'affronter encore...

A 36 et 38 ans, Leo Messi et Cristiano Ronaldo n'ont encore que quelques mois devant eux avant de terminer leur carrière. Les deux GOATS n'évoluent en plus plus sur le continent européen. L'Argentin est à Miami et le Portugais à Riyad. Néanmoins, l'Arabie saoudite ne manque pas d'ambitions et l'un de ses rêves est clairement de pouvoir voir Messi et CR7 s'affronter une nouvelle fois dans le pays du Golfe. Car c'était déjà l'occasion lors d'un PSG-Al Nassr organisé la saison passée. Selon des informations provenant d'Arabie Saoudite, une nouvelle édition de la Saison de Riyad, un festival annuel de sports et de divertissements, est en pourparlers. Et l'idée serait de faire venir l'Inter Miami.

L'Arabie saoudite proche de réaliser un nouveau rêve

🚨🚨 حصري : موسم الرياض يقترب من التوقيع رسميًا مع نادي انتر ميامي ليكون ثالث فرق بطولة كأس موسم الرياض .



تفاصيل بسيطة متبقية لمشاهدة مواجهة تاريخية بين النصر والأسطورة رونالـدو ضد ميسي في الرياض . pic.twitter.com/YwUWMRAyVo — ماجد (@meejoo_19) November 11, 2023

Des négociations auraient en effet lieu pour organiser une rencontre avec la formation de Floride. Pour l'instant, la date exacte de l'événement n'est pas connue mais tout pourrait s'accélérer prochainement. En Arabie saoudite, on croit savoir qu'il ne reste que des détails mineurs pour assister à une nouvelle confrontation historique entre Ronaldo et Messi à Riyad. De quoi faire le bonheur des fans saoudiens, décidément bien gâtés depuis quelques mois et l'arrivée massive de stars dans la Saudi Pro League. Et il se dit que cette politique continuera encore quelques années. La Coupe du monde 2034 aura lieu en Arabie saoudite et à l'instar du Qatar, le pays voudra faire fort et avoir le maximum de stars pour en faire la promotion.