Messi en Arabie Saoudite, c'est la douche froide ‍!

Non-qualifié pour les play-offs de la MLS, l'Inter Miami aura fini sa saison dans les prochaines semaines. Lionel Messi sera donc au repos pour plusieurs mois et l'Arabie Saoudite ambitionne de le recruter. Mais, Miami bloque ce plan.

Lionel Messi a mis l'Inter Miami sur la carte du foot ces derniers mois. Néanmoins, il n'aura pas réussi à relancer sportivement la franchise floridienne en MLS. Certes, elle n'est plus dernière de la conférence Est du championnat nord-américain mais elle a échoué très tôt dans la course aux play-offs. Miami est hors-course et n'a plus que deux matchs à disputer cette saison. Cela offre des vacances prolongées à Lionel Messi mais surtout une opportunité à d'autres formations d'obtenir ses services. C'est le cas en Arabie Saoudite puisque le Royaume veut obtenir son prêt cet hiver.

Un plan construit depuis plusieurs semaines et qui selon la presse espagnole était en bonne voie. Le quotidien catalan Sport annonçait même son prêt pour 4 mois. Cependant, l'enthousiasme n'aura duré que quelques heures. En effet, le journaliste américain Ben Jacobs a livré les derniers détails du dossier et notamment le fait que les Saoudiens faisaient grise mine. L'Inter Miami ne laissera pas Lionel Messi être libre pour les 4 mois hivernaux qui arrivent, mettant en péril le prêt.

Saudi dealmakers downplaying any chance of a short-term loan for Lionel Messi. There really isn't a window of opportunity allowing a Saudi club to sign Messi given Inter Miami would want him back for pre-season in late January or early February.🇦🇷 pic.twitter.com/ErO2flhVkI