L'hommage pour Beckenbauer saccagé, l’Arabie Saoudite s’explique

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Le match de SuperCoupe d'Espagne entre le Real et l'Atlético a été précédé d'une minute de silence en hommage à Franz Beckenbauer qui n'a pas été respectée en Arabie Saoudite.

Ce mercredi, avait lieu à Riyad la première demi-finale de la Super Coupe d’Espagne. La logique de ce rendez-vous est uniquement économique, puisque l'Arabie Saoudite fait pleuvoir des millions d’euros sur les clubs participants et la fédération afin d’organiser ce rendez-vous. Le match entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid a été spectaculaire, avec une victoire 5-3 des Merengue à la clé. Avant la rencontre, les instances ont annoncé une minute de silence en hommage à Franz Beckenbauer, décédé en ce début de semaine et qui aura marqué l’histoire de son empreinte comme joueur, entraineur et dirigeant du football mondial. Ce moment de recueillement a toutefois été perturbé par des sifflets et des protestations dans le stade, à la grande surprise des joueurs présents au milieu de terrain.

En contradiction avec l'Islam

Les commentateurs et journalistes s’en sont étonnés, parlant d’un manque de respect évident pour une légende du football international. Le fait que les Allemands aient été les plus vindicatifs contre le Qatar et l’Arabie Saoudite, où les droits de l’homme, et surtout de la femme, ne sont pas suffisamment pris en compte à leurs yeux, a même été avancé comme explication. Mais ce ne serait pas du tout le cas. Dans une confidence faite en anonyme à la Cadena Ser, un membre de la délégation organisatrice s’est expliqué. « Cela n’a rien à voir avec Beckenbauer, c’est une question culturelle. C’est très mal vu en Arabie saoudite de faire une minute de silence en hommage, ce n’est pas en accord avec l’islam », a livré cette source, pour qui ce moment de recueillement n’est pas du tout reconnu en Arabie Saoudite, et donc visiblement peu suivi malgré les écrans géants du stade qui demandaient au public un moment de recueillement.