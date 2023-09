L'Arabie Saoudite virée, Nasser Al-Khelaifi n'en veut pas en Europe

La Ligue des champions vivra une révolution en 2024 avec une nouvelle formule à 36 clubs. De quoi faire saliver l'Arabie Saoudite qui veut y envoyer ses meilleurs clubs. Toutefois, cette idée ne plaît pas à Nasser Al-Khelaifi, président du PSG mais surtout de l'ECA.

L'Afrique du Sud joue les coupes d'Europe de rugby, l'Arabie Saoudite l'imitera t-elle concernant la Ligue des champions en football. Un scénario qui aurait été pris pour le fantasme d'un mauvais auteur il n'y a pas si longtemps mais qui est devenu bien plus réaliste après le mercato estival. Les formations saoudiennes ont recruté un nombre important de joueurs, la plupart étant parmi les plus célèbres du monde. Cela a confirmé que l'Arabie Saoudite veut jouer un grand rôle dans le football mondial. Cependant, le Royaume est conscient que la Saudi Pro League reste bien inférieure aux championnats européens. De quoi l'obliger à lorgner sur la Ligue des champions à 36 équipes en 2024.

Les Saoudiens sont clairement candidats pour faire intégrer leurs meilleurs clubs à cette nouvelle C1. Mais, ils ont désormais un opposant de taille dans le dossier : Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG vient d'être réélu président de l'ECA (l'association européenne des clubs). Pour son premier discours après sa réélection, il s'est officiellement opposé à la venue des clubs saoudiens en Ligue des champions. Il leur ouvre cependant une petite porte pour un match type Super Coupe.

🗣️ “We have the best club competitions in the world, the biggest and best teams in the world. The best and the greatest footballers in the world.”



