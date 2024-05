Trophées UNFP ‍: Donnarumma encore attaqué

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 n'en finit plus de faire jaser. Le sacre de Donnarumma a été contesté à Lille par Rémy Cabella qui a loué le travail de son partenaire Lucas Chevalier. A Nice aussi, on pense avoir mieux que l'Italien.

Si la domination du PSG en Ligue 1 est incontestable, les trois trophées gagnés par le club parisien aux trophées UNFP sont loin de faire l'unanimité. Le fait que Gianluigi Donnarumma ait été élu meilleur gardien de Ligue 1 pose surtout problème. L'Italien a fait une belle saison mais ses détracteurs mettent en avant ses nombreuses erreurs, parfois réalisées en Ligue des champions. Au LOSC, Lucas Chevalier aurait aussi fait un lauréat crédible. Son coéquipier Rémy Cabella le pensait fortement lundi soir, postant un message en ce sens sur les réseaux sociaux. « Donc les joueurs de Ligue 1 ne mettent pas Lucas Chevalier meilleur gardien… On n’a pas vu le même championnat, je crois, il mérite 100 fois de gagner ! », a t-il écrit.

Pour Todibo, Bulka est le meilleur gardien de L1

Cabella a été imité par Jean-Clair Todibo ce mardi. Le défenseur de l'OGC Nice n'a pas non plus apprécié la victoire de Donnarumma. Néanmoins, Todibo n'aurait pas élu Lucas Chevalier. Il plébiscite plutôt son coéquipier polonais Marcin Bulka. Gardien de la meilleure défense de Ligue 1 cette saison (25 buts encaissés), Bulka était plus légitime que Donnarumma pour le trophée de meilleur gardien selon Todibo.

🗣️ « Une belle occasion pour continuer à rêver encore un peu »



Les déclarations de Francesco Farioli et JC Todibo à la veille de #OGCNPSG pic.twitter.com/njeZvBWrMQ — OGC Nice (@ogcnice) May 14, 2024

« Je suis déçu pour Marcin car il a fait le déplacement pour être élu. C'est le meilleur gardien. Aucun autre gardien de Ligue 1 n’a été meilleur que lui cette saison. Aucun autre gardien de Ligue 1 n’a permis à son équipe de rester en vie comme il nous l’a permis cette saison. Il a excellemment joué. J'ai entendu dire que certains étaient déçus car ils pensaient que Lucas Chevalier méritait le trophée du meilleur gardien mais le meilleur gardien de Ligue 1 est sans l'ombre d'un doute Marcin Bulka », a lâché Todibo en conférence de presse avant Nice-PSG ce mercredi soir. De quoi confirmer toute la complexité de ce vote mais aussi le niveau moyen très élevé des gardiens en Ligue 1.