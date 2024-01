L'Arabie Saoudite n'y arrivera pas, il reste en Europe

Comme bien des joueurs en Europe, Federico Valverde a été annoncé sur les tablettes de l'Arabie Saoudite au mercato. Heureusement pour le Real Madrid, l'Uruguayen n'est pas achetable même pour tout l'or du monde.

Les derniers mois ont montré que les joueurs n'étaient pas nombreux à résister aux appels de l'Arabie Saoudite. Les clubs saoudiens disposent des moyens illimités de l'Etat pour recruter les meilleurs joueurs du monde. En plus des salaires XXL qui les attendent, il y a désormais la perspective d'évoluer aux côtés de stars du football comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané ou Neymar. En janvier, de vrais bons joueurs risquent encore de quitter l'Europe pour la Saudi League, y compris dans des clubs huppés du vieux continent.

Heureusement pour le Real Madrid, Federico Valverde ne fera pas partie du voyage. Le milieu uruguayen des Merengues fait partie des joueurs ciblés par les Saoudiens depuis plusieurs mois. C'est d'autant plus vrai en ce mercato de janvier alors que des rumeurs évoquent une offre salariale colossale pour tenter d'attirer le Madrilène de 25 ans. Néanmoins, Federico Valverde a mis fin à ces bruits de manière brutale. Hors de question pour lui de quitter le Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite ! La question financière importe peu à ses yeux.

🗣️ Fede Valverde: “It’s really impossible for me to move to Saudi League as of today. No chance.



€10M, €20M or €30M won’t change my life. I’m at Real Madrid, the best club in the world.



I love my life in Madrid, same for my family and so that’s it.” 🇸🇦❌ pic.twitter.com/xUWTnwMqxU