Gérald Darmanin vient aux Emirats pour provoquer Karim Benzema

Par Guillaume Conte

Le Ministre de l'Intérieur a décidé de profiter d'un voyage dans le Golfe pour réitérer ses accusations à l'encontre de Karim Benzema, 10 jours après l'énorme polémique qu'il a lui-même provoqué.

La semaine dernière, Gérald Darmanin avait mis le feu en mélangeant football et politique pour annoncer que Karim Benzema possédait un « lien notoire » avec les Frères Musulmans, une organisation islamiste poussant vers la radicalisation. Cela faisait suite à un message de l’attaquant français pour dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza, et apporter son soutien et ses prières aux populations civiles de Palestine. Le monde politique s’est emparée de cette attaque, mais devant les médias, le Ministre de l’Intérieur a aussi été sommé de s’expliquer sur quoi il se basait pour une telle accusation. Aucune preuve n’a été avancée, et Gérald Darmanin a en retour reçu une plainte de la part de avocats du joueur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite.

Karim Benzema cache quelque chose pour Darmanin

Cette semaine, l’homme politique ne se trouve pas bien loin, puisqu’il est à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pays voisin de l'Arabie Saoudite. Et ce voyage lui a permis d’enfoncer le clou dans ce dossier, confirmant son accusation sans toutefois apporter plus de preuve, expliquant même qu’il s’agissait pour lui d’une pensée presque personnelle. « On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir, c'est être naïf. On peut se demander pourquoi le ministre de l'Intérieur réagit au tweet d'un footballeur, mais, quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c'est mon rôle de dénoncer cela », a lancé Gérald Darmanin lors d’une rencontre à l’Ambassade de France d’Abu Dhabi.

Le Qatar viré du PSG, après Benzema c'est Paris qui paie https://t.co/nQiWMXaGuo — Foot01.com (@Foot01_com) October 23, 2023

Une façon d’assumer sa sortie du 16 octobre dernier même si cette fois-ci, le membre du gouvernement prend bien soin de ne pas expliciter annoncer un lien entre Karim Benzema et les Frères Musulmans, mais plutôt de pointer du doigt l’indignation sélective de l’ancienne gloire de l’OL et de l’Arabie Saoudite. Une nouvelle sortie qui ne devrait pas permettre de calmer la polémique, Gérald Darmanin ayant visiblement envie de voir ce débat rester sur la place publique, même si ses propos ont surtout provoqué de l’indignation, et que le Ministre de l’Intérieur n’a quasiment reçu aucun soutien publique dans ce tourbillon qu’il a lui-même créé.