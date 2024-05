L'OL snobé, Vitor Roque envoyé à Porto

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vitor Roque se morfond à Barcelone et un transfert estival est envisagé. L'OL est intéressé mais la concurrence est fournie pour l'attaquant brésilien. Porto en fait partie. Selon l'ancien sélectionneur Luiz Felipe Scolari, Roque doit foncer chez les Dragons.

On le voyait en successeur de Neymar, Vitor Roque vit un cauchemar à Barcelone. Si son aîné s'est rapidement installé dans le onze catalan en 2013, Roque passe ses matchs sur le banc. Le jeune attaquant de 19 ans ne supporte plus cette situation et pense s'en aller cet été, en prêt voire définitivement. Cela tombe bien puisque de nombreux clubs européens veulent profiter de son talent. L'OL fait partie des prétendants tout comme le FC Porto. Le géant portugais désormais présidé par André Villas-Boas est un client sérieux selon Luiz Felipe Scolari.

Roque plus à l'aise à Porto ?

Interrogé par le quotidien sportif A Bola, l'ancien sélectionneur du Brésil a donné son avis sur le cas Vitor Roque. Un avis pertinent puisque le champion du monde 2002 a entrainé le jeune attaquant à l'Athletico Paranaense avant son arrivée en Europe. Selon lui, le profil de Roque est celui d'un attaquant puissant et présent dans la surface alors que le Barça le voyait comme un dribbleur à la Neymar. Selon lui, le FC Porto offrirait un cadre de vie idéal sur les plans professionnel et personnel. Pour Scolari, Roque a besoin d'un club dominant dans son championnat comme l'est Porto au Portugal pour exprimer pleinement ses qualités de buteur et progresser.

❗️🇧🇷 Xavi: “The initial plan was for Vitor Roque to join us in July, not in January but due to injuries we anticipated the deal”.



“Vitor has to develop, we have a lot of big players”.



“I don’t understand the ‘Roque case’, he’s a young player learning and he needs to develop”. pic.twitter.com/RhxeH2U5GS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2024

« Le FC Porto serait un club idéal pour soutenir sa croissance, car il pourra marquer plus de buts s'il peut jouer là où il est létal : dans la surface. Il a un style de jeu très similaire à celui de Gabriel Jesus qui, lorsqu'il a quitté Palmeiras, a également mis un certain temps pour s'adapter au football anglais et notamment à Manchester City. Je pense qu'ils sont très similaires dans leur façon de jouer et j'en suis sûr. Si le FC Porto parvient à le conserver, il apportera beaucoup de joie à ses supporters, je n'en doute pas », a t-il indiqué tout en soulignant aussi la proximité linguistique entre le Portugal et le Brésil, idéal pour l'adaptation de Roque. De quoi calmer l'OL qui ne possède pas des arguments financiers plus solides que le FC Porto pour compenser.