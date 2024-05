Le PSG bat Nice et fait un beau cadeau à Brest

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En s'imposant à Nice (1-2), le PSG met un terme aux espoirs de Nice de finir à une place qualificative pour la Ligue des champions. Brest et Lille sont désormais tranquilles.

Luis Enrique ayant été obligé de se passer de Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, pour ce déplacement à Nice, on pouvait légitimement avoir des inquiétudes pour le PSG. Mais finalement, grâce à un Barcola des grands soirs, Paris allait rapidement doucher l'enthousiasme azuréen. L'ancien lyonnais ouvrait le score (0-1, 18e), avant de se transformer en passeur décisif sur le but de Zague (0-2, 22e), ce dernier fêtant ce mercredi son 18e anniversaire. Après cette douche froide, le Gym reprenait peu à peu ses esprits, et réduisait le score par Cho, dont la frappe était trop faiblement détournée par Tenas, un peu court sur cette action (1-2, 31e). Le pressing niçois s'intensifiait, mais la défense parisienne tenait le choc.

En seconde période, Nice reprenait sa petite domination, sans toutefois mettre en énorme danger le gardien du PSG. Mais le match basculait, lorsque sur une relance rapide Bard bousculait grossièrement Barcola qui filait vers le but azuréen. L'arbitre n'hésitait pas et expulsait le joueur niçois (74e). A dix, l'OGC Nice était de nouveau en difficulté, et Barcola était proche de tuer le suspense, sa reprise, sur un centre de Zague, heurtant le poteau de Bulka (79e). Les Azuréens tentaient d'égaliser, mais se montraient trop imprécis et laissaient filer la victoire. Si le PSG n'avait rien à gagner dans l'histoire, l'OGCN a perdu sa dernière chance de prendre un ticket pour la prochaine Ligue des champions.