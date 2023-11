Cristiano Ronaldo mis sur la touche, Luis Castro a osé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la victoire 3-2 d'Al Nassr face Al-Duhail, Cristiano Ronaldo a été ménagé par son entraîneur pour cette rencontre. Luís Castro a d'ailleurs été critiqué pour sa gestion du Portugais en conférence de presse, mais cela ne l'a pas empêché d'assumer à 100 % sa décision.

Al Nassr n'a pas eu besoin du talent de Cristiano Ronaldo pour s'imposer sur la pelouse du champion en titre du Qatar en Ligue des Champions asiatique. Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, a été surclassé par un triplé de Talisca. Avant le match, Luís Castro a été questionné sur la raison de l'absence du quintuple ballon d'or. Le technicien portugais a ainsi expliqué qu'il voulait faire souffler sa star qui a enchaîné les matchs en Arabie saoudite ces dernières semaines. Une réponse qui semble logique compte tenu de l'âge de l'ancien attaquant du Real Madrid (38 ans) mais qui n'a pas été du goût des journalistes présents lors de la conférence de presse. Luís Castro a haussé le ton après les critiques sur la gestion de son groupe et de CR7.

Al Nassr bon sans CR7, il irrite les journalistes

« J'ai du respect, comme je l'ai toujours fait, pour les journalistes, et les journalistes doivent avoir du respect pour moi. Si je dis que Ronaldo n'est pas en mesure de jouer, je ne dis pas que c'est moi qui ai décidé. Il y a une coupure qu'il doit faire à la fin d'une série de matchs. Les gens aimeraient voir Ronaldo, mais Al Nassr est une équipe avec d'autres bons joueurs, il y a Mané, Brozovic, Laporte » a argumenté de technicien de 62 ans, vexé de se voir reprocher sa prudence. Cristiano Ronaldo s'approche de la quarantaine et bien qu'il soit toujours capable de marquer des buts décisifs, il ne peut plus enchaîner le calendrier comme il y a dix ans. Une gestion mise en place par Zinédine Zidane durant les deux dernières saisons de Cristiano Ronaldo à Madrid, copiée par Luís Castro, mais qui ne fait vraisemblablement pas l'unanimité auprès des journalistes en Arabie saoudite.