Arabie Saoudite ‍: Salah, De Bruyne… Al-Ittihad annonce les couleurs

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Toujours en quête des meilleurs joueurs européens pour renforcer le championnat d’Arabie Saoudite, le Fonds d’investissement public a de grandes ambitions pour le prochain mercato d’Al-Ittihad, avec notamment Mohamed Salah et Kevin De Bruyne.

L’exode vers l’Arabie Saoudite devrait logiquement se prolonger lors des prochains marchés des transferts. Suite aux arrivées de stars comme Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Kanté ou Mahrez, le pays du Moyen Orient se prépare déjà à accueillir de nouvelles têtes d’affiche du football européen. En effet, selon The Athletic, le club d’Al-Ittihad prévoit notamment une offensive dans les dossiers Mohamed Salah et Kevin De Bruyne. Il faut dire que le président de ce club n’a toujours pas digéré les échecs de l’été dernier. « Je suis resté silencieux… Mais j’espère pouvoir réagir bientôt à ce qui s’est passé lors de la dernière semaine du marché d’été concernant Salah, Ramos… et De Bruyne », a lancé Anmar Al-Haili. Pourtant, Al-Ittihad a tout fait pour recruter l’attaquant égyptien en proposant une offre de 150 millions d’euros à Liverpool, mais les Reds ont repoussé cette approche.

Direction l’Arabie Saoudite pour Salah et De Bruyne ?

Malgré tout, Al-Ittihad prévoit de revenir à la charge dès le prochain mercato d’hiver. D’après AS, Manchester City pourrait même céder De Bruyne si une énorme offre venait à tomber pour le milieu offensif belge, alors que le joueur de 32 ans pourrait se laisser tenter par un très gros contrat du côté de l’Arabie Saoudite. Concernant Salah, ESPN a récemment affirmé qu’Al-Ittihad « devrait revenir avec une nouvelle offre sur Mohamed Salah en janvier ». Ce qui signifie donc que les clubs d’Arabie Saoudite vont une nouvelle fois être les principaux acteurs du marché des transferts. Après avoir sorti des centaines de millions d’euros pour renforcer les quatre clubs étatiques que sont Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Ahli, le Fonds d’investissement public saoudien veut continuer sa razzia dès 2024 pour asseoir la nouvelle position de l'Arabie Saoudite sur l'échiquier du football mondial.