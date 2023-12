Cristano Ronaldo a un énorme regret en Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo continue de battre tous les records, même en Arabie saoudite. Ce lundi en marquant face à Al-Shabab, le Portugais a inscrit le 50e but de son année 2023.

A 38 ans, Cristiano Ronaldo n'en a pas encore terminé avec le football de haut niveau. Aujourd'hui en Arabie saoudite, le Portugais compte bien faire passer un cap au football saoudien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend sa mission très à coeur. Ce lundi face à Al-Shabab, Ronaldo a encore planté lors du succès de son équipe 5 buts à 2 en Coupe du Roi. Depuis le début de l'année 2023, le voilà désormais à 50 buts. Juste impressionnant malgré les critiques à son égard et le niveau du football saoudien qu'il faut aussi tempérer. En tout cas, CR7 veut encore battre tous les records.

Cristiano Ronaldo fait une grande promesse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Sur ses réseaux sociaux après la rencontre, dont Instagram, l'ancien du Real Madrid ou encore de Manchester United a fait part de son immense joie. « Belle victoire et quelle émotion d'avoir atteint la barre des 50 buts en 2023. Remerciements au soutien de mes partenaires, des fans et de ma famille. Il y a encore de la place pour en marquer plus cette année », a dans un premier temps posté Cristiano Ronaldo, avant d'avouer un petit regret en répondant à un fan : « Il y a un grand regret de ne pas être venu à Al-Nassr plus tôt. Mais je suis vraiment content désormais et je donnerai à Al-Nassr deux fois plus que ce que j'ai donné en Europe ». Une déclaration forte et assez surprenante, mais qui colle finalement bien avec les récents posts du Portugais sur le football saoudien. Selon RTL, dans son contrat à Al-Nassr, 200 millions lui ont été donnés pour être l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite dans sa candidature pour accueillir la Coupe du monde 2032.