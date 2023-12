Benzema humilié, Riolo applaudit l'Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Personne ne pouvait s’y attendre il y a quelques mois et pourtant, Karim Benzema est la cible des supporters d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite.

L’ancien capitaine du Real Madrid a joué de son influence pour faire virer l’ex-entraîneur du club Nuno Espirito Santo, ce qui a été moyennement apprécié par les supporters du club saoudien d’Al-Ittihad. Par-dessus ça, Karim Benzema se montre décevant sur les terrains. Certes, le buteur formé à l’OL a inscrit neuf buts depuis son arrivée en Saudi Pro League, mais ces dernières semaines, « KB9 » marque le pas. Cette semaine, il a notamment souffert de la comparaison avec un certain Cristiano Ronaldo lors du choc du championnat d’Arabie Saoudite entre Al-Ittihad et Al-Nassr.

Karim Benzema face aux critiques en Arabie Saoudite

Pendant que Karim Benzema a manqué deux grosses occasions et a peu pesé sur le jeu de son équipe, la star portugaise a inscrit un doublé, faisant de lui le meilleur buteur sur l’année civile 2023 dans le monde. Le décalage est flagrant entre les deux stars et l’Arabie Saoudite commence à s’acharner sur Benzema à tel point que l’ancien buteur de l’Equipe de France a désactivé son compte Instagram mercredi. Invité à s’exprimer sur ce sujet dans l’After Foot, Daniel Riolo a exprimé sa surprise devant de telles critiques, car le journaliste de RMC ne pensait pas le public saoudien exigeant à ce point sur le plan sportif.

Arabie Saoudite : Karim Benzema fait un choix radical https://t.co/zuxvMWFESZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 27, 2023

« Quand les mecs ont pris les gros chèques pour aller en Arabie saoudite, on avait le sentiment que ça sentait la fin de carrière et que, de toute façon, ils allaient se balader parce que le niveau était faible. On avait l'impression qu'on n'allait pas être trop regardant sur les performances globales des joueurs, car les Saoudiens sont des mecs qui sont capables de t’offrir une Rolex si tu mets un but ou une maison si tu mets un doublé. Mais on s'aperçoit qu'il y a un œil critique sur les performances des joueurs alors qu'on se disait que ça allait être la tournée du patron. On pensait qu’il n’y aurait pas de critiques sur les performances, là ça devient intéressant » a analysé Daniel Riolo, qui trouve très intéressant que les grandes stars du football européen soient chahutées si elles ne sont pas au niveau escompté dans un championnat mineur tel que l’Arabie Saoudite. La situation de Karim Benzema fait en tout cas beaucoup parler et il sera intéressant de voir si l’international tricolore parviendra à remonter la pente en Saudi Pro League.