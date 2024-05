L1 ‍: Jérémie Pignard de retour après son terrible OM-Nice

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le 24 avril dernier, Jérémie Pignard a eu tout faux lors du match entre l’OM et Nice en excluant injustement Faris Moumbagna et en accordant un penalty plus que litigieux à Leonardo Balerdi.

Le mercredi 24 avril restera comme une très mauvaise soirée dans la carrière de l’arbitre professionnel Jérémie Pignard. Désigné pour ce match en retard de la 29e journée, le natif de Villefranche-sur-Saône a multiplié les bourdes. D’abord en excluant Faris Moumbagna juste avant la mi-temps, alors que le deuxième carton jaune de l’attaquant de l’OM ne semblait pas du tout justifié. Puis en accordant un penalty plus que litigieux à Marseille pour une faute très contestable sur Leonardo Balerdi. Cette prestation catastrophique de Jérémie Pignard n’était d’ailleurs pas passée inaperçue auprès de la direction nationale de l’arbitrage puisque le match Rennes-Brest, sur lequel il avait initialement été nommé, lui a été retiré.

Nice accroche l'OM dans la polémique https://t.co/stgDNh3KIO — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2024

« Antony Gautier (le directeur de l'arbitrage) a appelé Jérémie Pignard pour lui dire que lors du match OM-Nice, il avait pris deux décisions qui n'étaient pas attendues. Et que pour des raisons de sérénité, on lui retirait le prochain match » avait expliqué Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres. La sanction de Jérémie Pignard est terminée puisque l’arbitre de 36 ans va faire son grand retour ce week-end. En effet, il a été désigné pour arbitrer la rencontre entre Lens et Lorient ce vendredi à 21 heures à Bollaert. Après son terrible fiasco lors du match OM-Nice, nul doute que Jérémie Pignard sera scruté de près par les entraîneurs des deux équipes, les supporters et ses patrons de la direction nationale de l’arbitrage. S’il veut conserver sa place dans l’élite pour la saison prochaine, l’homme en noir devra livrer une prestation impeccable et retrouver la sérénité qui lui a cruellement manqué au Vélodrome le 24 avril dernier.