Real ‍: Bellingham catastrophique, il y a une raison

Par Corentin Facy

Méconnaissable, le meneur de jeu du Real Madrid, Jude Bellingham n’a pas livré une bonne prestation contre le Bayern Munich mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (2-2).

Homme fort de la saison du Real Madrid avec 21 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, Jude Bellingham était une fois de plus attendu au tournant mardi soir contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Mais sur la pelouse de l’Allianz Arena, l’international anglais a déçu. Fait très rare, l’ancien meneur de jeu du Borussia Dortmund a même été remplacé à 15 minutes de la fin par Carlo Ancelotti. On aurait pu penser à une sanction de l’entraîneur italien, insatisfait par la prestation de son joueur phare, mais ce n’était pas du tout le cas. Selon The Athletic, ce changement était programmé pour une bonne raison : Jude Bellingham a été malade toute la semaine et ne s’est quasiment pas entraîné les jours précédents le match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

L’international anglais était donc en totale méforme pour ce match crucial, raison pour laquelle Carlo Ancelotti n’a pas voulu prendre de risque en lui épargnant les quinze dernières minutes du match. Espérons pour le Real Madrid que le n°5 des Merengue récupère bien dans l’optique du match retour car de toute évidence, le leader de la Liga aura besoin d’un grand Bellingham pour éliminer le Bayern Munich la semaine prochaine. En attendant, on peut parier sans trop de risque que Jude Bellingham sera au repos pour la réception de Cadix, samedi à 16h15, soit quatre jours seulement avant la réception du Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions. « Je pense que Jude Bellingham va retrouver son meilleur niveau. Sa dernière blessure l’a beaucoup amoindri. Contre le Bayern Munich, il n’était pas au mieux de sa forme, mais il va bien revenir. Je suis sûr qu’il sera à nouveau à 100 % mercredi » a de son côté fait savoir Carlo Ancelotti après la rencontre, confiant quant à la capacité de Jude Bellingham de vite revenir à son top niveau.