Un effectif et de la longévité, l'Atalanta fait rêver l'OM

Par Eric Bethsy

A la veille de la demi-finale aller de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame, Jean-Louis Gasset a complimenté son futur adversaire. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a salué le travail de son homologue Gian Piero Gasperini selon lui placé dans les meilleures conditions.

Si l’Olympique de Marseille n’est pas mécontent d’éviter Liverpool, Jean-Louis Gasset ne prendra pas l’Atalanta Bergame à la légère. L’entraîneur marseillais considère la Dea comme un redoutable adversaire dirigé par un coach compétent. Pendant sa conférence de presse ce mercredi, à la veille de la demi-finale aller de Ligue Europa entre les deux équipes, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a en effet encensé son homologue Gian Piero Gasperini et ses conditions de travail.

Gasset : "L'impression que j'ai, c'est que ce n'est pas un club, mais une ville entière qui joue une demi-finale européenne. On ne peut pas sortir sans que les gens en parlent"



« Ce n'est pas le nom le plus ronflant qu'on ait eu à jouer, mais c'est la meilleure équipe, a estimé Jean-Louis Gasset. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur est là depuis huit ans, il a un système de jeu. Année après année, il a consolidé son équipe. Elle est de plus en plus forte. Cela fait quelques années qu'il titille les gros d'Italie et qu'il finit toujours cinquième ou sixième. Quand on connaît les favoris du championnat, ça veut dire qu'il a mis un gros derrière lui. Ça fait huit ans qu'il est là, que le club lui fait confiance, qu'il a fait une équipe à son image. Il recrute les joueurs qui rentrent dans son moule. »

Gasset jaloux de Gasperini

« On connaît son style de jeu, mais il faut avoir les joueurs pour son style de jeu qui demande autant d'énergie, a poursuivi l’entraîneur de l’OM. Chaque année, il améliore l'équipe. Le fait d'être européen doit lui donner plus de moyens pour prendre des joueurs de plus grande valeur ou d'étoffer son effectif. L'Atalanta, ce n'est pas Milan ou la Juventus. Mais ce sont des gens qui travaillent très bien. Si elle est sur tous les tableaux, le championnat, la finale de la Coupe d'Italie et la Coupe d'Europe, c'est que c'est un club qui travaille très bien. »

« Ils n'ont pas juste une équipe, mais un effectif de joueurs que l'entraîneur a choisi. C'est fondamental. Dimanche (victoire 2-0 de l'Atalanta contre Empoli), il a fait tourner un peu et on a vu des joueurs qui ont une grande qualité, des joueurs que l'on connaît en France. Ils ne sont pas titulaires à l'Atalanta. Mais quand ils rentrent pendant le match, le coach n'affaiblit pas l'équipe. L'effectif est de très haut niveau, c'est pour ça que l'Atalanta travaille très bien. Il a l'effectif pour faire tourner », a noté Jean-Louis Gasset, forcément jaloux étant donné l’état de son groupe.