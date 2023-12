Cristiano Ronaldo a empêché Harry Kane de signer à Man Utd

Dans : Premier League.

Manchester United traverse un très long désert, et les supporters regrettent encore que lors du dernier mercato les Red Devils n'aient pas fait le forcing pour signer Harry Kane. En fait, l'attaquant anglais n'avait aucune chance de signer.

Du côté d'Old Trafford on commence à sérieusement déprimer, car depuis le départ de Sir Alex Ferguson rien ne va plus pour le géant anglais. En faisant revenir Cristiano Ronaldo de la Juventus en 2021, les dirigeants de Manchester United espéraient bien relancer leur équipe, mais on sait comment cela s'est fini entre CR7 et Erik ten Hag, lequel a mis la star mondiale au placard, avant que ce dernier finisse par partir en claquant la porte en novembre 2022. Désormais en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est bien loin du Nord de l'Angleterre, mais pourtant son nom revient dans l'actualité mancunienne.

Tottenham a accepté de vendre Harry Kane

Le Daily Mail affirme en effet que si pendant 10 ans Manchester United a tenté en vain de faire venir Harry Kane, l'opération était proche de se faire l'été dernier, lorsque la porte de Tottenham s'est ouverte. Même s'il s'est dit que Daniel Levy refusait de vendre la star anglaise à un autre club de Premier League, Joe Lewis, propriétaire de Tottenham, a rappelé à Levy que Kane arrivait en fin de contrat et que ce dernier refusant de prolonger, l'heure était venue de le vendre. Cependant, pour s'offrir le Prince Harry, il fallait à la fois payer un transfert énorme, mais également concéder au joueur un salaire monstrueux de près de 600.000 euros par semaine. Si le Bayern Munich n'a pas réellement hésité longtemps avant de faire cet effort, du côté de Manchester United on s'est heurté à la réalité, à savoir que c'était à peu près ce que Cristiano Ronaldo touchait lorsqu'il jouait chez les Red Devils. Offrir un tel contrat longue durée à un joueur de 30 ans ne semblait pas le plus judicieux financièrement, même si Harry Kane a un énorme talent, une revente dans 2 ou 3 ans ne permettrait pas de rentabiliser l'affaire. Tout ce que le club avait accepté pour faire revenir CR7.

De plus, les dirigeants mancuniens voulaient une réponse rapide de Tottenham, alors que les Spurs voulaient faire monter les enchères. Entre la jurisprudence Cristiano Ronaldo et cette attente excessive, le club de la famille Glazer a finalement jeté l'éponge et affirme ne pas le regretter. Pourtant, la signature de Rasmus Hojlund pour 75 millions d'euros au début du mois d'août n'est pas une opération géniale pour l'instant. Même s'il n'a que 20 ans, l'attaquant danois n'a pas marqué un seul but en Premier League, se montrant cependant efficace, pour rien, en Ligue des champions (5 buts). Cependant, avec dix ans de moins qu'Harry Kane, Rasmus Hojlund peut encore exploser.