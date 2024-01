Arabie saoudite ‍: Benzema va avoir la peau de Gallardo

Dans : Arabie Saoudite.

La situation autour de Karim Benzema à Al-Ittihad est encore très floue. Le Ballon d'Or 2022 est en froid avec son entraineur, Marcelo Gallardo.

Karim Benzema ne sait pas encore s'il sera un joueur d'Al-Ittihad au début du mois de février. La situation est des plus tendues avec son entraineur et sa direction. Son comportement ne passe pas, tout comme son niveau de jeu jugé insuffisant au vu de son salaire. Si le gouvernement saoudien ne veut pas le laisser repartir en Europe et veut trouver une solution pour le placer s'il faut dans un autre club de Saudi Pro League, son aventure à Al-Ittihad est dans une impasse totale. La raison ? Sa relation exécrable avec Marcelo Gallardo.

Benzema, Gallardo est en danger

Compte tenu de la situation, l'Arabie saoudite doit prendre une décision radicale. Et même si Gallardo a débarqué il y a peu à Al-Ittihad, c'est bien l'Argentin qui pourrait payer les pots cassés. Selon les informations de Diario Registrado, l'Arabie saoudite fait tout pour retenir Benzema et Gallardo pourrait tout bonnement se faire licencier ! L'Argentin ne baisse cependant pas les bras et veut Angel Correa si Benzema devait lui partir. Pour le moment, le club de Djeddah peaufine sa préparation avant de reprendre sa saison et KB9 est toujours mis en marge du groupe. Le Français de 36 ans s'entraine tout seul et attend d'en savoir plus sur son sort. En cas de départ de Marcelo Gallardo, ce serait en tout cas le deuxième entraineur viré du fait de Benzema après Nuno Espírito Santo. Pas certain que cela améliore son image auprès des fans et observateurs saoudiens. A l'issue de la saison, son départ d'Al-Ittihad semble inéluctable. D'autant que l'écurie saoudienne est plus que décevante avec une septième place en Saudi Pro League, à 25 points du leader Al-Hilal.