Droits TV ‍: La Ligue 1 à genoux devant le Qatar

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La fin de la saison approche et les négociations se poursuivent au sujet de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Beinsports est toujours le grand favori, mais aucun deal n’a pour l’instant été signé par Vincent Labrune pour la diffusion du championnat de France.

La saison 2023-2024 touche à sa fin, et les fans de football ne savent toujours pas sur quelles chaines la Ligue 1 sera diffusée l’an prochain. Et pour cause, après l’appel d’offres infructueux du mois d’octobre, la Ligue de Football Professionnel a engagé des négociations de gré à gré avec les potentiels diffuseurs, sans que cela n’ait pour l’instant abouti à un accord. Prime Video ne souhaite pas s’aligner sur les tarifs exigés par la LFP tandis que DAZN a longtemps été dans la course, mais ne semble plus vraiment tenir la corde pour récupérer des matchs de Ligue 1. Dès lors, les options de Vincent Labrune se comptent sur les doigts d’une seule main.

Droits TV : Le PSG couvert d’or par Beinsports, il demande un peu d'éthique https://t.co/a1qmehQhmY — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2024

Beinsports, dont l'un des hauts dirigeants n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi, est le grand favori pour récupérer une majorité de matchs et pourrait être accompagné par Canal +, qui semble intéressé pour récupérer les meilleures affiches du championnat de France, probablement un ou deux matchs par journée. En toute logique, Beinsports a donc une énorme influence dans les négociations et ce n’est peut-être pas un hasard si à chaque match de Ligue des Champions, on aperçoit Vincent Labrune au côté de Nasser Al-Khelaïfi en tribunes. Des scènes assez délirantes il faut bien le dire selon le journaliste Romain Molina.

Labrune et Al-Khelaïfi sont inséparables

« Vincent Labrune mendie la pierre pour suivre à la trace Nasser Al-Khelaïfi à chaque match ? Jamais vu un président de la LFP faire ça. La seule stratégie, c'est supplier le Qatar de te sauver en signant un gros chèque ? » s’est interrogé le journaliste sur son compte X. Cela n’aura échappé à personne, Vincent Labrune a tout intérêt à soigner ses relations avec le patron du PSG et de Beinsports s’il veut que le Qatar sauve la Ligue 1 d’un très mauvais pas en ce qui concerne l’attribution des droits TV du championnat pour la période 2024-2029. Pour rappel, la LFP espérait initialement un milliard d’euros, avant de revoir ses ambitions à la baisse en misant sur une somme proche de 800 millions d’euros. Mais pour l’instant, rien n’a filtré en ce qui concerne le butin que la LFP va récupérer grâce à la vente de ses droits télévisuels.