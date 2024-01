Karim Benzema au Real Madrid, deux énormes indices ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

L'attaquant français Karim Benzema a beaucoup de mal à envisager de rester à Al-Ittihad, où il est désormais hors du groupe. Un départ sera compliqué, mais le Real Madrid place ses pions.

En grande difficulté à Al-Ittihad, Karim Benzema a tenté de désamorcer la bombe faisant état de son désir de revenir en Europe. L’attaquant français a balayé l’idée de claquer la porte de l’Arabie Saoudite malgré les informations qui font état de son départ en vacances en avance, de son retour en retard, et de son exclusion du stage de préparation. Les tenanciers de la Saudi Pro League lui ont même proposé de changer de club pour voir si les choses se passaient mieux, mais Karim Benzema n’a pas voulu en entendre parler. Les nombreux informateurs spécialisés dans le mercato remontent la même chose, son désir de retrouver un projet intéressant en Europe pour y poursuivre sa carrière.

Ancelotti a besoin de Benzema !

Karim Benzema met un gros stop aux rumeurs ! https://t.co/kc1FB3ZyqT — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2024

L’Olympique Lyonnais rêve toujours de réaliser le gros coup, mais la donne s’annonce compliquée, et pas uniquement sur le plan financier. En cas de gros effort de KB9, c’est également le faible prestige sportif de l’OL, qui ne dispute pas de Coupe d’Europe et joue le maintien, qui n’aide pas John Textor à convaincre l’avant-centre. Une aventure en Premier League est évoquée, ce qui permettrait à Benzema de découvrir un nouveau championnat et pourquoi pas d’apporter son expérience à Chelsea qui manque de poids devant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الاتحاد السعودي (@ittihadclub.sa)

Mais un rêve est peut-être en train de se réaliser, puisque le Real Madrid revient brutalement dans la course. Selon OK Diario, et son célèbre éditorialiste Eduardo Inda, deux éléments laissent penser qu’un retour de KB9 à la Casa Blanca est possible. Tout d’abord, il y a la volonté du joueur, qui estime qu’avec la belle saison que réalise le club madrilène, il y a encore de beaux objectifs à aller chercher, et notamment des titres en Espagne et en Europe. L’autre point crucial est l’accord donné par Carlo Ancelotti pour une telle opération. L’entraineur italien adore son attaquant tricolore, et estime que sa venue aurait un réel impact sportif sur sa fin de saison. Cet été, le Mister n’avait pas beaucoup d’exigences, mais il aurait bien aimé que le Real s’offre Harry Kane pour compenser le départ du Ballon d’Or 2022, cela n’a pas été le cas et Carlo Ancelotti estime toujours qu’un vrai buteur permettrait à son équipe de viser le titre, notamment en Ligue des Champions.

Le Real Madrid ne veut pas payer pour Benzema

Viennent ensuite les contraintes économiques. Car si le Real Madrid est prêt à faire un effort pour proposer un bon salaire à son ancien attaquant pour six mois ou pour un an et demi, il est hors de question d’envisager un transfert ou un gros montant à débourser. Ce sera donc soit un prêt, soit dans l’idéal une rupture de contrat pour Karim Benzema, qui serait alors libre de choisir sa future destination selon son bon vouloir. A moins que, malgré sa volonté de partir et l’intérêt du Real Madrid, tout soit rendu impossible par la volonté de l’Arabie Saoudite de ne pas perdre la face, et de tout simplement ne pas laisser KB9 partir. C’est une réelle possibilité, sachant qu’au niveau de l’image, un tel départ six mois après son arrivée serait très déplorable pour le Royaume du Golfe.