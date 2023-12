Benzema sans réaction, Darmanin appuie ses graves accusations

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Malgré la menace lancée par son avocat en octobre dernier, Karim Benzema n’a pas porté plainte contre Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur avait dénoncé un lien entre l’attaquant d’Al-Ittihad et une organisation jugée terroriste. Des accusations répétées par le membre du gouvernement.

Karim Benzema assume sa publication. Dans un message publié sur le réseau social X en octobre dernier, le Français avait exprimé son soutien « pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants ». En revanche, l’attaquant d’Al-Ittihad n’avait pas évoqué les victimes des attaques du Hamas. De quoi alerter divers politiques comme Gérald Darmanin qui avait lancé de graves accusations contre l’ancien joueur du Real Madrid.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

« M. Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères musulmans », avait lâché le ministre de l’Intérieur, qui s’exposait à une plainte du Ballon d’Or 2022 selon l’avertissement de son avocat. Quelques semaines plus tard, le clan Karim Benzema n’a pas contre-attaqué et Gérald Darmanin ne se gêne pas pour répéter ses accusations. « Je maintiens mon propos qu’il y a un djihadisme d’atmosphère, une conception qui amène vers l’islam radical, et il y a des promoteurs de cet islam radical », a insisté le membre du gouvernement interrogé par Brut.

Darmanin enfonce Benzema

« Je trouve que c’est un immense footballeur, je n’ai aucun problème personnellement contre lui, mais quand M. Benzema ne dit jamais un mot pour l’assassinat des professeurs, ne dit jamais un mot quand il y a des attentats terroristes islamistes en France, je le regrette, parce qu’il est suivi par des millions de personnes, a ajouté Gérald Darmanin. Il n’est pas simplement un footballeur, c’est quelqu’un qui est suivi par des millions de personnes. Si Karim Benzema a porté plainte contre moi ? Il ne l’a pas fait, pas à ma connaissance. Je pense que je l’aurais su, ça fait plusieurs semaines. » Il ne serait pas étonnant de le voir agir après cette nouvelle attaque.