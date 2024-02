Benzema n’a pas laissé le choix à Gallardo

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Non convoqué jeudi pour le match de Ligue des Champions asiatique contre le Navbahor Namangan (0-0), Karim Benzema n’était pas jugé suffisamment prêt. Mais tout devrait rentrer dans l’ordre pour l’attaquant d’Al-Ittihad, dont la forme cette semaine obligera probablement le coach Marcelo Gallardo à le réintégrer.

Karim Benzema n’a pas fini de payer son retard. Ce jeudi, Al-Ittihad s’est privé de sa star pour le match de Ligue des Champions asiatique contre le Navbahor Namangan. L’attaquant français en avait pourtant terminé avec sa mise à l’écart. Mais l’entraîneur Marcelo Gallardo a publiquement expliqué que son joueur n’était pas suffisamment prêt sur les plans physique et technique. Il faut dire que Karim Benzema ne s’est pas préparé de la meilleure des manières.

Gallardo ne peut plus s'en passer

Absent pour la reprise de l’entraînement cet hiver, à cause d’un cyclone qui l’a empêché de voyager pour rejoindre le groupe, le Ballon d’Or 2022 avait été sanctionné. Marcelo Gallardo ne l’avait pas convoqué pour le stage à Dubaï. Ces tensions avaient logiquement alimenté les rumeurs de départ de l’avant-centre annoncé mécontent du niveau de son équipe. Finalement, Karim Benzema est bien resté. Mieux, l’ancien joueur du Real Madrid s’est sérieusement remis au travail.

🇦🇷🤝🇫🇷 La foto de Marcelo Gallardo y Karim Benzema CHARLANDO ENTRE RISAS que compartió la cuenta del Al Ittihad. pic.twitter.com/JPUsG7uL8q — PDF  (@pibedefiorito) February 16, 2024

Selon les sources consultées par Marca, la semaine d’entraînement de l’attaquant « a été exceptionnelle ». Le niveau et le professionnalisme affichés par KB9 ont forcément plu à Marcelo Gallardo qui, toujours d’après le quotidien madrilène, devrait appeler Karim Benzema pour affronter Al-Riyad dimanche en Saudi Pro League. Les deux hommes se sont définitivement réconciliés ces derniers jours. Un rapprochement confirmé par Al-Ittihad à travers une photo publiée sur le réseau social X, où l’on voit l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais et son entraîneur en pleine discussion et avec le sourire. Voilà qui devrait acter la fin du feuilleton Karim Benzema.