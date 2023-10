Arabie saoudite ‍: Pourquoi Cristiano Ronaldo exige un nouveau contrat

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Joueur le mieux payé de la planète football pour encore deux ans, Cristiano Ronaldo vient de signifier à ses dirigeants qu'il voulait être prolongé. L'explication tombe.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo répond toujours présent tous les tableaux. L’attaquant d’Al-Nassr continue de trouver le chemin des filets avec son club, que ce soit en championnat mais surtout en Ligue des Champions d’Asie où il a déjà ouvert son compteur. Une réussite qui lui permet d’être toujours la grande star de cette région du monde, et de provoquer un engouement sans égal à chaque match de l’équipe de Riyad. Arrivé en janvier 2023, CR7 a le temps d’aviser puisqu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais cela ne l’empêche pas, avec son salaire colossal, de demander déjà de revoir son engagement avec l'Arabie Saoudite. En effet, selon le journaliste local Ali Al-Harbi, le Portugais a fait savoir, avant de rejoindre cette semaine sa sélection, qu’il avait demandé un nouveau contrat l’emmenant jusqu’en janvier 2027 à Al-Nassr.

خبر مؤكد :



كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة نادي #النصر السعودي قبل سفره إلى مُعسكر المُنتخب البرتُغالي بأنهُ يرغب بتجديد عقده إلى بداية عام 2027م "كريستيانو يُريد أن يلعب كأس العالم 2026م وهو لاعباً لنادي النصر ومن ثم سيُعلن اعتزاله لكُرة القدم" pic.twitter.com/8XxijdsMBk — علي الحربي (@alharbi_44) October 9, 2023

Le but de la manoeuvre : être tranquille au sujet de son avenir pour les prochaines années, et se consacrer ainsi à son club, mais surtout à l’Euro 2024 et même la Coupe du monde 2026 en Amérique avant de raccrocher les crampons à 41 ans donc. Un programme bien ficelé qui lui permettra d’engranger des gains jamais vus dans l’histoire du sport sur une telle durée, mais aussi de connaitre 6 Coupes du monde, ce que personne n’a jamais fait dans le football bien évidemment. Une longévité qui impose toujours autant le respect et cette demande de nouveau contrat va clairement dans le sens de ces grandes ambitions. S’il est impossible de se projeter sur le très long terme, Cristiano Ronaldo ne montre en tout cas aucun désir de revenir en Europe, et se plait en Arabie saoudite.

Des incroyables records à battre ou améliorer

Surtout, il peut aussi se ménager et se préparer à sa guise pour être le plus performant possible avec le Portugal, où il compte bien améliorer le records de buts et de sélections avec une sélection, deux records qu’il détient déjà. Une volonté qui correspond aussi à ses déclarations effectuées il y a déjà longtemps, comme quoi son hygiène de vie et sa volonté de jouer lui permettraient de continuer à évoluer sur le terrain au-delà de ses 40 ans, ce qu’il a toujours affirmé. Il reste donc encore de belles années de football devant lui pour Cristiano Ronaldo.