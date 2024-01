Arabie Saoudite ‍: Karim Benzema effondré, il demande à partir

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema et Al-Ittihad, l'histoire touche déjà à sa fin ! Le Ballon d'Or 2022 a demandé à quitter le club saoudien.

Les rumeurs autour de Karim Benzema sont donc bien confirmées ! L'ancien du Real Madrid ne veut plus jouer pour Al-Ittihad et l'a signifié à sa direction ces dernières heures. C'est en effet une information de l'AFP, qui cite une source proche du dossier. Selon cette dernière, Benzema se sent « incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression ». A noter que le gouvernement saoudien lui a proposé d'être prêté dans un autre club d'Arabie saoudite mais Karim Benzema n'est pas ouvert à cette option. Toujours selon la même source, Benzema a néanmoins demandé à quitter Al-Ittihad « temporairement ».

Benzema, le fiasco est total

Chacun son chemin ☄️ pic.twitter.com/covOIs0HkD — Karim Benzema (@Benzema) December 5, 2023

Joint par l'AFP ces dernières minutes, l'entourage de Benzema, sous contrat jusqu'en 2026 tout de même, n'a pas voulu confirmer ou infirmer ces informations. Ecarté par Marcelo Gallardo pour le stage de reprise qui se tient jusqu'à la semaine prochaine aux Emirats Arabes Unis, l'attaquant de 36 ans se sait au coeur de rumeurs de transfert pour un retour en Europe. L'OL, le PSG ou encore des clubs de Premier League sont intéressés. Reste à savoir ce que veut dire ce « temporairement ». Un break jusqu'à la fin de saison pour essayer ensuite de repartir sur de bonnes bases, un prêt en Europe ou un transfert dans un autre club de Saudi Pro League, tout semble ouvert. Mais une chose est sûre, l'aventure de Karim Benzema à Al-Ittihad tourne au fiasco et le fait de ne pas savoir gérer la pression des fans de son club pose déjà pas mal de questions. Face à tout ce qui se dit sur lui, peut-être qu'une déclaration officielle pourra permettre de mettre tout le monde d'accord et d'éclairer sur les maux auxquels il fait face au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas le genre de KB9 de prendre la parole, lui qui est plutôt adepte des messages mystérieux sur les réseaux sociaux, qu'il a toutefois coupés récemment.